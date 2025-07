Wetterbericht für Cala Rajada: Sonnenschein und Sommertemperaturen erwartet

In der malerischen Stadt Cala Rajada auf Mallorca verspricht der heutige 11. Juli 2025 einen Tag mit klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen. Das ist eine ideale Gelegenheit, die fantastischen Strände zu besuchen, ebenfalls eine schöne Aussicht auf den Mal Pas in vollen Zügen zu genießen oder eine spontane Wanderung in die nahe gelegenen Berge zu unternehmen. Trotz der sommerlichen Hitze weist der heutige Tag auch eine angenehme Holistik auf, gefördert durch den moderaten Wind, der über das gesamte Inselparadies weht.

Temperaturen, die das Thermometer zum Schmelzen bringen Heute erwarten Cala Rajada minimale Temperaturen von 23.94ºC und ein Maximum von 27.78ºC. Am kühleren Morgen werden 23.98ºC erwartet, während das Thermometer am Tag auf 27.22ºC klettert und am Nachmittag bei einer angenehmen Temperatur von 26.78ºC hält. In der Nacht kühlt es sich auf 25.15ºC ab – eine perfekte Temperatur, um den atemberaubenden Nachthimmel Mallorcas zu genießen. Das Gefühl am Körper: Thermische Empfindung Neben den meteorologischen Messwerten spielt auch die gefühlte Temperatur eine bedeutende Rolle. Das thermische Gefühl weicht oft vom tatsächlichen Temperaturwert ab und gibt uns tatsächlich Auskunft darüber, wie warm oder kalt es sich anfühlt. Heute Morgen kann man mit einem thermischen Gefühl von 24.39ºC rechnen, während es tagsüber auf 28.87ºC ansteigt. Am Nachmittag wird es sich wahrscheinlich wie 28.49ºC und in der Nacht wie 25.76ºC anfühlen. Ein äußerst angenehmes Klima, wenn Sie uns fragen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wind und mehr Ein umfassender Überblick über das Wetter wäre unvollständig ohne Informationen zu Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Cala Rajada erwartet heute einen atmosphärischen Druck von 1014 hPa, der mit einer Luftfeuchtigkeit von 66% perfekt wirkt. Der Wind bläst mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 8.27m/s aus der Richtung 157º und Böen von 7.86m/s. Trotz dieser scheinbar unruhigen Windverhältnisse bleibt der Himmel mit einer Wolkendecke von 0% klar und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0% - ein makelloser Sommertag.