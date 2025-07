Sonniger Beginn mit Chancen für einen leichten Regen: Das Wetter in Palma für den 12. Juli

Palma bereitet sich auf eine schwankende Wetterlage am 12. Juli 2025 vor. Nach einem sonnigen Beginn werden erwartungsgemäß leichte Regenschauer auftreten. Der Tag beginnt mit einer angenehmen Temperatur, die sich im Laufe des Tages erhöhen wird, allerdings mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Niederschläge von 61%. Die Wolkendecke wird sich geschätzt auf 48% erhöhen.

Temperaturschwankungen

Die Temperaturen werden am frühen Morgen um 24.74ºC beginnen, wobei die maximale Temperatur im Laufe des Tages auf 28.98ºC ansteigen könnte. Am Nachmittag erwartet uns ein leichter Temperaturrückgang auf etwa 27.43ºC und in der Nacht sollte die Temperatur bei rund 24.76ºC liegen. Insgesamt liegt der Temperaturbereich zwischen einer angenehm kühlen 23.24ºC und einer maximalen Temperatur von 29.06ºC.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die gemessenen Temperaturen relativ mild sind, könnte das thermische Gefühl etwas höher ausfallen. Morgens könnte es sich wie 25.23ºC anfühlen, während es sich mittags auf 30.56ºC erwärmen könnte. Der Nachmittag ist nicht viel anders, mit einer gefühlten Temperatur von etwa 29.4ºC. Spät in der Nacht könnten die Bedingungen so angenehm sein wie 25.43ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck wird bei 1011 hPa gehalten und die Luftfeuchtigkeit könnte auf 57% steigen. Der Wind weht mit ungefähr 6.09m/s aus Richtung 191º und es gibt Böen, die bis zu 7.24m/s erreichen könnten.

Behalten Sie also Ihren Regenschirm bereit und stellen Sie sich auf eine gemischte Tüte von sonnigen und regnerischen Abschnitten ein, während sie Palma am 12. Juli 2025 erkunden. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das Wetter!