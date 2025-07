Wetterbericht für Sóller, 12. Juli 2025: Erfrischender Regen bei sommerlichen Temperaturen

Der heutige Wetterbericht für Sóller offenbart ein typisches mallorquinisches Sommerwetter, wo sich sonnige Abschnitte und erfrischender Regen miteinander abwechseln. Der kühle leichte Regen wird als willkommene Erleichterung an einem Tag, an dem die Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius erreichen werden, empfunden.

Die Temperaturen im Laufe des Tages

Der Morgen in Sóller begrüßt uns mit angenehmen 22,18°C, die sich über den Tag auf bis zu 29,89°C steigern. Der Höhepunkt wird gegen Mittag erreicht und die Temperaturen kühlen nur leicht auf 27,9°C am Nachmittag und auf 22,92°C in der Nacht ab.

Das thermische Gefühl im Tagesverlauf

Dank der erfrischenden Brise, welche Sóller so typisch ist, wird das thermische Gefühl auf 22,75°C am Morgen, 30,89°C am Tag, 29,41°C am Nachmittag und 23,54°C in der Nacht geschätzt, ähnlich wie die von uns prognostizierten Temperaturen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Im Hinblick auf andere wichtige Elemente der heutigen Wettervorhersage, hat Sóller einen Atmosphärendruck von 1011 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50%. Das bedeutet, dass es zwar warm, aber nicht unerträglich dampfig ist. Ein weiterer wichtiger Faktor für das herrliche Wetter ist die Brise, die mit einer Geschwindigkeit von 4.11m/s aus Richtung 197º weht und in Böen bis zu 6.7m/s erreicht. Während die Wolkendecke den Himmel zu 61% bedeckt, besteht eine absolute Regenwahrscheinlichkeit von 100%.

Zum Abschluss, obwohl der leichte Regen den Himmel zu Zeiten bedecken mag, behält Sóller das warme und einladende Sommerwetter bei, das wir kennen und lieben. Egal, ob Sie einen Spaziergang durch die Orangenhaine oder einen Ausflug in die nahe gelegenen Berge planen, vergessen Sie nicht, den Regenschirm mitzunehmen und diesen schönen, warmen und nassen Sommertag zu genießen!