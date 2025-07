Wetterprognose: Mäßig bewölkt und angenehme Temperaturen in Cala Millor am 12. Juli

An diesem malerischen Montag erwartet Cala Millor, eine der sonnenverwöhnten Destinationen auf Mallorca, ein "mäßig bewölktes" Wetter. Ein perfekter Tag, um die bezaubernde Küste zu erkunden oder sich in einem der vielen charmanten Cafés in der Stadt zu entspannen. Zur weiteren Orientierung haben wir für Sie eine detaillierte Übersicht der erwarteten Temperatur, des thermischen Gefühls, des Luftdrucks, der Luftfeuchtigkeit und der Windstärke vorbereitet.

Temperaturen in Cala Millor Unsere Thermometer werden morgens angenehme 23.62ºC anzeigen, wobei die Temperaturen im Tagesverlauf bis auf 27.15ºC ansteigen werden. Am Nachmittag hält sich das Thermometer bei moderaten 27.05ºC um kurz vor Mitternacht auf ein angenehmes 24.95ºC zu sinken. Die erwarteten Min- und Max-Temperaturen im Laufe des Tages liegen bei 23.55ºC und 28.3ºC respektive. Gefühlte Temperaturen in Cala Millor Die gefühlten Temperaturen, die oft von den tatsächlichen Temperaturen abweichen, betragen morgens etwa 24.05ºC, steigen tagsüber auf 28.59ºC und bleiben am Nachmittag nahezu unverändert bei 28.53ºC. Nachts können Sie erwarten, dass sich das Wetter bei 25.64ºC angenehm anfühlt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Unsere Wetterstation prognostiziert einen atmosphärischen Druck von 1011 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 64%. Der Wind wird mit einer starke vom 8.16m/s in Richtung 183º wehen und in Böen Geschwindigkeiten von 9.33m/s erreichen. Die Bedeckung der Wolkendecke beträgt 49%, während die Regenwahrscheinlichkeit 0 sein wird, was einen vorwiegend trockenen Tag bedeutet.