Maditerrane Sommerbrise in Santanyí am 12. Juli 2025

Ein etwas mäßig bewölkter Himmel erwartet die Bewohner und Besucher von Santanyí auf Mallorca am 12. Juli 2025. Ein klassischer Sommertag in der beliebten Urlaubsoase verspricht trotz der Wolken eine angenehme Brise und Temperaturen, die zu Strandaktivitäten und Erkundungstouren durch die charmante Altstadt einladen. Die Sonne wird sich trotz der weiß-silbrigen Wolkendecke, die 47% des Himmels bedeckt, durchsetzen und für einen warmen mediterranen Tag sorgen.

Temperaturen zum Genießen

Nach einer erfrischenden Nächtlichen Minimaltemperatur von 23.92ºC wird es morgens schon angenehm warm mit 24.29ºC. Am späten Vormittag ziehen die Temperaturen dann auf ihren Tageshöchstwert von satten 27.98ºC an, bevor sie am Nachmittag auf immer noch sommerliche 26.86ºC zurückgehen. Die Nacht bietet dann Abkühlung und kommt nicht unter eine erfrischende 25.31ºC, was geradezu ideal ist, um den Tag in einer der vielen Bars oder Restaurants in der Innenstadt ausklingen zu lassen.

Gefühlte Temperaturen – Sommer pur

Die effektiven Temperaturen sind aber nur ein Teil der Gleichung. Das tatsächliche Wärmeempfinden wird morgens bei 24.79ºC, tagsüber bei sommerlichen 29.76ºC, am Nachmittag bei angenehmen 28.62ºC und in der Nacht bei kühlen 26.04ºC liegen – perfektes Wetter für All diejenigen, die echtes mediterranes Ambiente erleben möchten. Mit 0% Regenwahrscheinlichkeit steht ausgiebigem Sonnenbaden nichts im Wege!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die weiteren Wetterdaten: Der Atmosphärendruck wird stabil bei 1011 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 63%. Eine leichte Brise wird durch die engen Gassen wehen, mit einer Windgeschwindigkeit von 6.71m/s aus Richtung 200º und Böen, die bis zu 8.15 m/s erreichen. Eine erfrischende Brise, die die mediterrane Stimmung perfekt abrundet!

Alles in allem erwartet uns also ein sommerlich warmer und trockener Tag, ideal für alle, die die Schönheit von Santanyí in vollen Zügen genießen möchten. Somit ist am 12. Juli 2025 in Santanyí ein Tag mit idealem Wetter für Fahrten zum Strand, Erkundungstouren und andere Outdoor-Aktivitäten geplant. Also lasst uns diesen Tag in vollen Zügen genießen!