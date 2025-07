Der Wetterbericht für Cala Rajada am 12. Juli 2025

Halten Sie Ihre Sommerkleidung bereit, Cala Rajada zeigt sich von seiner sommerlichen Seite - überwiegend bewölkt, jedoch mit angenehmen Temperaturen. Der berühmte Badeort auf unserer geliebten Insel Mallorca bietet damit perfekte Bedingungen für diverse Outdoor-Aktivitäten, ob am Strand zu entspannen oder auf Erkundungstour zu gehen. Die heutige Wettervorhersage lautet - überwiegend bewölkt mit einem minimalen Temperaturbereich von 23.99ºC und einem maximalen von 28.47ºC.

Temperaturen von Morgen bis Nacht

Die Tageszeit spielt eine entscheidende Rolle in unserer Temperaturvorhersage. Früh auf den Tag, am Morgen, erwarten wir eine Temperatur von etwa 24.08ºC. Während des Tages steigt die Temperatur leicht an, mit einer erwarteten Höchsttemperatur von 27.17ºC. Am Nachmittag bleibt dieses warme Klima mit 27.53ºC bestehen. Und wenn die Sonne niedriger steht und die Dunkelheit einbricht, kühlt es sich leicht auf eine angenehme 25.55ºC ab.

Das thermische Gefühl während des Tages

Was uns die bloßen Temperaturen nicht sagen, ist, wie diese Temperaturen sich tatsächlich anfühlen werden. Morgens wird es sich voraussichtlich ein bisschen wärmer anfühlen, etwa 24.55ºC. Im Laufe des Tages können wir ein thermisches Gefühl von 28.71ºC erwarten, bevor es am Nachmittag auf 29.26ºC ansteigt. In der Nacht fühlt sich die Temperatur mit 26.28ºC etwas wärmer an.

Atmosphärerischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Windzustand

Aber das Wetter ist bekanntlich mehr als nur Temperatur. Kommen wir zum atmosphärischen Druck, der heute bei 1011 hPa liegen wird. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65%, was für eine sanfte Erfrischung sorgt, um die Hitze des Tages auszugleichen. Und für alle Segler und Windliebhaber gibt es eine gute Nachricht - wir rechnen mit einem Wind von 8.74m/s aus Richtung 178º und Böen, die eine Geschwindigkeit von 9.79m/s erreichen können. Die Bewölkung wird voraussichtlich bei 51% liegen, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt nur 1%, was bedeutet, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass uns Regen einen Strich durch die Rechnung macht.

Alles in allem lässt uns der heutige Wetterbericht keinen Platz für große Überraschungen, sodass jeder das Beste aus diesem Tag in Cala Rajada machen kann. Genießen Sie den sommerlichen Tag, Mallorca!