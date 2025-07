Wetterbericht: Palma erwartet leichten Regen und angenehme Temperaturen für den 13. Juli 2025

Den aktuellen Wetterprognosen zufolge erwartet Palma de Mallorca, das Herz der Baleareninsel, am 13. Juli 2025 leichten Regen. Mit der Temperatur, die sich im angenehmen Bereich bewegt, stellt der anstehende Tag eine willkommene Abwechslung zu den sonst üblichen hohen Sommertemperaturen dar. Obwohl die Wolkendecke bei 0% liegt, beträgt die Regenwahrscheinlichkeit, laut Vorhersage, ganze 71%.

Temperaturspanne: Annehme bei 23.45ºC bis 30.15ºC

Die erwarteten Temperaturen für diesen Tag reichen von einer Mindesttemperatur von 23.45ºC in den frühen Morgenstunden bis zu einer Maximaltemperatur von 30.15ºC am Tag. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 28.67ºC ab, bevor die Temperatur in der Nacht auf 24.68ºC absinkt.

Gefühlte Temperaturen: Wärmer als tatsächlich

Interessanterweise wird die gefühlte Temperatur etwas höher als die tatsächlich gemessene Temperatur sein. Morgens dürfte das thermische Gefühl bei 24.17ºC liegen, steigt im Tagesverlauf auf 31.49ºC und erreicht am Nachmittag 30.49ºC. In der Nacht wird eine gefühlte Temperatur von 25.29ºC erwartet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenso erfreulich. Mit einem atmosphärischen Druck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 55% bleibt das Wetter angenehm. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.19m/s aus Richtung 224º und Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 4.92m/s erreichen. Dennoch sollte die allgemeine Wetterlage ruhig bleiben.

Obwohl wir mit leichtem Regen rechnen, verspricht der 13. Juli 2025 in Palma, ein angenehmer Tag zu werden. Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, und genießen Sie die angenehmen Temperaturen.