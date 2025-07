Sóllers Wetterbericht für den 13. Juli 2025

Die Wetterlage in Sóller für den 13. Juli 2025 verspricht einen Tag mit leichten Regenschauern. Bei einer minimalen Temperatur von 22.27ºC und einer maximalen Hitze von 31.52ºC sollten Besucher und Einheimische sich auf unterschiedliche Wettersituationen vorbereiten.

Die genaue Temperaturverteilung über den Tag

Früh am Morgen erwarten wir eine angenehme Temperatur von etwa 22.27ºC. Im Laufe des Tages, besonders um die Mittagszeit, wird die Temperatur auf bis zu 30.78ºC ansteigen. Am Nachmittag besteht eine leichte Abkühlung auf 29.9ºC, und in den Nachtstunden wird eine Temperatur von rund 24.46ºC erwartet.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl wir die genauen Temperaturen genannt haben, ist das gefühlte Klima oft etwas anders. Deshalb möchten wir Ihnen auch die gefühlten Temperaturen mitteilen. Am Morgen fühlt es sich wahrscheinlich wie 23.01ºC an, während es am Tag auf 31.72ºC ansteigen kann. Am Nachmittag erwarten wir ein ähnliches Gefühl wie am Morgen mit 30.9ºC und in der Nacht wird es sich eher wie 25.05ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen spielen auch andere Faktoren eine Rolle für das Wettergeschehen des Tages. Auf Sóller lastet ein atmosphärischer Druck von 1015 hPa. Die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 47%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.15m/s in Richtung 270º und es können Böen von bis zu 4.62m/s auftreten. Trotz der leichten Regenschauer bleibt der Himmel klar, da die Wolkendecke 0% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in Sóller am 13. Juli 2025 leichte Regenfälle geben wird bei ansonsten gemäßigten Temperaturen und mäßigem Wind. Stellen Sie sicher, dass Sie sich entsprechend kleiden und den Tag genießen!