Gemütliche Sommertemperaturen erwartet: Alcúdia Wetterbericht für den 13. Juli 2025

Willkommen in Alcúdia, dem Juwel Mallorcas, wo trotz leichtem Regen ein wolkenverhangener, jedoch angenehm milder Sommertag bevorsteht. Frische Brisen wehen über die Küste und zaubern eine entspannte Atmosphäre. Natürliche Schönheit gepaart mit einem Hauch von frischer Meeresbrise werden uns den Tag versüßen, gerade passend um sanft in die Mitte des Julis einzutauchen.

Temperaturbericht: Milder Anstieg im Laufe des Tages

Wir starten den Tag früh morgens mit milden 24.01ºC, ein perfekter Start für alle Frühaufsteher. Während die Sonne den Himmel erklimmt, steigt das Quecksilber auf angenehme 27.31ºC zur Mittagszeit. Am Nachmittag erwartet uns schließlich der Höhepunkt des Tages mit 29.46ºC, bevor die Temperatur abends wieder sanft auf idyllische 26.47ºC fällt. Es scheint, als würde uns der sommerliche Hitzeschub dieses Jahr verwöhnen, indem er uns die üblichen Spitzenwerte erspart.

Unser Gefühl von Wärme: Ein sommerlicher Genuss

Während die Messwerte nur einen Teil der Geschichte erzählen, offenbart das gefühlte Klima die wahre Laune des Tages. Der Morgen mit rund 24.61ºC und der Tag mit etwa 28.4ºC liefern eine milde Vorschau auf den restlichen Tag. Sobald der Nachmittag hereinbricht, erreicht uns ein spürbarer, aber immer noch angenehmer Höhepunkt von 32.19ºC. Die Abendstunden bieten schlussendlich wohltemperierte 26.47ºC - ideal für einen nächtlichen Spaziergang entlang der Promenade.

Mutter Natur spielt ihre Karten: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit der Spielwiese von Mutter Natur zu: Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Der heutige Tag wird charakterisiert durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1015 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 59%, was uns ein entspanntes Klima beschert. Ein konstanter, erfrischender Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 5.22m/s aus nordöstlicher Richtung (84º), mit Böen von bis zu 8.63m/s. Die kreischenden Möwen und das sanfte Rascheln der Palmenblätter erzeugen eine symphonischen Meeresmelodie. Das Wetter in Alcúdia verspricht, uns auch heute wieder nicht zu enttäuschen. Trotz der vorhergesagten leichten Regenschauer bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei konstanten 99% und die Wolkendecke beträgt gerade mal 4%. Also, wenn Sie uns fragen, zeigt sich Mallorca einmal mehr von seiner angenehm milden Seite. Wünschen wir uns also einen wunderbaren Tag - komme was wolle!