Wetterprognose in Santanyí am 13. Juli 2025

An diesem Sommermorgen in Santanyí, an der wunderschönen Südostküste Mallorcas, begrüßt uns der Himmel mit Klarheit und strahlendem Sonnenschein. Der Tag verspricht angenehm warme Temperaturen in einem Bereich von 24.43ºC bis 29.45ºC. Trotz der hohen Sommertemperaturen, lockt uns das an diesem Tag geringe Risiko von Regen, mit nur 39% Wahrscheinlichkeit, zu Aktivitäten im Freien und zum Genießen der idyllischen Landschaft von Santanyí.

Die erwarteten Temperaturen Morgens erwartet uns in Santanyí eine Temperatur von 24.43ºC, welche im Laufe des Tages auf etwa 29.45ºC steigen wird. Der Nachmittag bietet mit 27.72ºC eine kleine Abkühlung bevor die Temperaturen in die Nacht hinein auf 25.35ºC abfallen. Ein sehr sommerlicher Tag steht uns bevor. Wie fühlt sich die Temperatur an? Trotz dieser Werte kann das sogenannte "Thermische Gefühl" etwas abweichen. Diese gefühlten Temperaturen betragen morgens 25.07ºC , tagsüber bis zu 31.64ºC, während der Nachmittag 29.46ºC und die Nacht 25.95ºC aufweist. Daher empfehlen wir immer genügend Flüssigkeitszufuhr sowie den geeigneten Sonnenschutz. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Abgesehen von den Temperaturen, sind der Atmosphärendruck und die Luftfeuchtigkeit ebenfalls bedeutsam. Der Druck beträgt an diesem Tag 1014 hPa mit einer Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 59. Die Kombination dieser Faktoren kann das allgemeine Wohlbefinden beeinflussen. Der Wind wird dabei mit 6.6 m/s aus Richtung 223º wehen, wobei Böen von bis zu 9.03 m/s auftreten können. Ein erfrischendes Lüftchen für heiße Sommertage also. Der Himmel bleibt zudem klar, da die Wolkendecke 0% beträgt. Selbstverständlich können sich Wetterprognosen ändern, daher empfehlen wir, regelmäßige Updates zu überprüfen. Genießen Sie Ihren Sommer in Santanyí mit all seiner Schönheit und seinem Charme. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das hervorragende Wetter auf Mallorca. Bis zum nächsten Mal!