Wettervorhersage für Santa Ponsa am 13. Juli 2025

Wie wir wissen, hat Santa Ponsa auf Mallorca eine sehr eigene Wettercharakteristik. Seine geografische Lage macht es zu einem Ort mit meist angenehmen Temperaturen, die jedoch an manchen Tagen Schwankungen zeigen können. Für den 13. Juli 2025 erwartet uns ein veränderliches Bild. Beachten Sie bitte, dass der Himmel zwar von einer leichten Regenschauer bedeckt sein wird, aber die Temperaturen werden trotzdem mild bleiben.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf

Die Temperaturen am 13. Juli 2025 werden einem üblichen Sommermuster folgen. Die minimale Temperatur für den Tag wird voraussichtlich 24.44ºC betragen und die maximale Temperatur wird auf 28.66ºC steigen. Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 24.45ºC, während der Tagesspitze wird ein Wert von 28.34ºC erwartet. Am Nachmittag bleibt es bei angenehmen 28.44ºC und in der Nacht sinkt die Temperatur auf 25.52ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl variiert oft von den tatsächlichen Temperaturen und ist eine wichtige Kennzahl. Am erwähnten Tag wird das thermische Gefühl morgens bei 25.14ºC liegen, tagsüber werden wir uns bei 30.22ºC etwas wärmer fühlen. Der Nachmittag bringt uns dann ein nahezu unverändertes thermisches Gefühl von 30.25ºC und nachts wird es sich wie angenehme 26.19ºC anfühlen.

Weitere Wetterkennzahlen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Apropos anderen wichtigen Wetterkennzahlen, der atmosphärische Druck wird voraussichtlich 1014 hPa betragen und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz wird bei 62% liegen. Die Windgeschwindigkeit wird etwa 3.94m/s mit Böen von bis zu 4.57m/s in Richtung 215º betragen. Es ist interessant zu bemerken, dass trotz der leichten Regenschauer, die prognostiziert werden, eine Wolkendecke von 0% erwartet wird. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 45%.

Obwohl Santa Ponsa an diesem Tag nicht die strahlende Sonne genießen kann, wird das Klima insgesamt angenehm und zum Genießen des Tages geeignet sein. Denken Sie daran, immer einen Regenschirm zur Hand zu haben!