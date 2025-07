13. Juli Wettervorhersage in Cala Rajada: Ein klarer Himmel und milde Temperaturen erfreuen den Sommertag

Der 13. Juli verspricht in Cala Rajada ein bildschöner Sommertag zu werden. Mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen zwischen 23.91ºC und 27.68ºC, wird das Wetter perfekt für alle, die den Tag im Freien verbringen möchten. Die morgendliche Brise bietet eine erfrischende Abkühlung, bevor die Temperaturen am Nachmittag ihren Höhepunkt erreichen.

Temperaturdetails

Für Frühaufsteher startet der Tag mit angenehmen 23.91ºC. Im Verlauf des Vormittags erwärmt sich die Luft leicht auf 26.12ºC und erreicht schließlich gegen Nachmittag zeitweilige Höchstwerte von 27.64ºC. Wenn die Sonne untergeht, bleiben die Nächte mild, mit Temperaturen um die 25.65ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, auch bekannt als Temperaturindex, beschreibt die empfundene Kälte oder Wärme. Am Morgen fühlt es sich bei 24.58ºC angenehm kühler an. Tagsüber und am Nachmittag erwärmt sich die gefühlte Temperatur auf 26.12ºC bzw. 29.99ºC, sodass man den Tag genüsslich im Freien verbringen kann. Auch in der Nacht wird es bei geschätzten 26.33ºC angenehm bleiben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag wird auf 1015 hPa geschätzt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt zirka 65%, sodass man mit einer generell trockenen und angenehmen Witterung rechnen kann. Naturliebhaber und Segler können von einer mäßigen Brise mit 7.03m/s aus etwa 216º Grad genießen und Böen von bis zu 10.04m/s erwarten. Obwohl der Himmel klar sein wird, bleibt noch eine geringe Regenwahrscheinlichkeit von 45%. Wir empfehlen, den Wetterbericht im Auge zu behalten, falls sich die Bedingungen ändern sollten.