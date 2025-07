Palmas Wetterprognose für den 14. Juli 2025

Wir begrüßen Sie zu unserer täglichen Wettervorhersage für die schöne Inselhauptstadt Palma auf Mallorca. Wir haben einen mäßig bewölkten Tag im Blick mit einer Null-Prozent-Regenwahrscheinlichkeit und einer angenehmen Brise, die die Sommerhitze erträglich macht.

Temperaturen des Tages

Für unsere Urlauber und Einheimische gleichermaßen sprechen wir von einer minimalen Temperatur von 22.98°C in den frühen Morgenstunden, die bis auf 33.39°C in der heißesten Tageszeit ansteigen wird. Zwischen Morgen und Nachmittag wird es eine bemerkenswerte Abkühlung auf 31.17°C geben. Schließlich wird die bequeme Nachttemperatur von 25.69°C erreicht, optimal für gemütliche Abendessen im Freien oder entspannte Strandspaziergänge.

Fühlbare Temperaturen

Wie wir alle wissen, gibt es oft einen Unterschied zwischen dem, was das Thermometer anzeigt und dem, was wir tatsächlich fühlen. Unser Gefühl wird morgens dem Thermometer sehr ähnlich sein mit 23.59°C. Am Tage wird es mit 33.41°C etwas wärmer gefühlt als angezeigt und die Nachmittagstemperatur wird auf 31.78°C gefühlt ansteigen. In der transparenten mallorquinischen Nacht fühlen wir eine Temperatur von 26.14°C - perfekt für ein Glas mallorquinischen Weins unter dem Sternenhimmel.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir möchten auch die technischen Details erwähnen. Der Luftdruck am heutigen Tag wird bei 1019 hPa liegen - schön stabil. Die Luftfeuchtigkeit hält sich auf einem angenehmen 41 Prozent - genug, um sich erfrischt zu fühlen, aber nicht zu viel, um sich klebrig zu fühlen. Ein sanfter Wind wird aus Richtung 150° mit einer Geschwindigkeit von 4.56 m/s und Böen von 5.22 m/s für eine leichte Brise sorgen - ideal, um die perfekte Sommertemperatur auf Mallorca zu genießen.