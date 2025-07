Strahlendes Sommerwetter über Sóller erwartet

Die malerische Gemeinde Sóller in Mallorca erwartet für den 14. Juli 2025 ein Sommerwetter, das Seinesgleichen sucht. Nur ein paar Wolken verstecken sich am Himmel und unterstreichen das traumhafte Wetterbild. Mit tagsüber angenehmen Temperaturen, die sich auf maximal 34.14ºC belaufen, werden Bewohner und Besucher die sommerliche Atmosphäre von Sóller in vollen Zügen auskosten können.

Der Temperaturüberblick Die sommerlichen Temperaturen beginnen bereits bei einem morgendlichen Minimum von 22.72ºC. Beim Eintauchen in den Tag können wir uns auf ein Maximum von 32.95ºC freuen. Auch der Nachmittag bleibt angenehm warm mit erwarteten 30.36ºC. Nach einem sonnnenreichen Tag kühlt die Temperatur in der Nacht auf 25.09ºC ab und bietet eine herrliche Nachtkühle. Das Gefühl auf der Haut Das Wetter in Sóller wird nicht nur durch die eigentlichen Temperaturen definiert, sondern auch durch das thermische Gefühl. Am Morgen werden frische 23.29ºC erwartet, während das Thermometer im Laufe des Tages auf gefühlte 32.91ºC klettert. Am Nachmittag sorgt das Gefühl von etwa 31.77ºC auf der Haut für die perfekte Sommerbrise, und in der Nacht sinkt es auf ein angenehm kühles 25.4ºC. Atmosphärische Zustände und Windgeschwindigkeiten Ein Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 36 halten das Wetter angenehm trocken. Ein sanfter Wind weht in Richtung 250º mit einer Stärke von 2.68m/s, während die Böen bis zu 2.91m/s erreichen können. Trotz einer Wolkendecke von 20%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null, sodass wir uns auf einen freudigen und sonnigen Tag freuen können.