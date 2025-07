Wetterbericht Alcúdia - 14. Juli 2025

Zum Start in die neue Woche präsentiert sich das Wetter in Alcúdia, Mallorca, mäßig bewölkt und beschert uns mit Temperaturen zwischen 24.44ºC und 30.76ºC ein angenehmes Sommerklima. Ein perfekter Tag, um die Schönheit dieser mediterranen Hafenstadt zu genießen.

Temperatur-Übersicht

Die minimale Temperatur wird heute 24.44ºC erreichen und im Tagesverlauf bis auf 30.76ºC ansteigen. Bereits am Morgen können wir mit angenehmen 24.56ºC rechnen. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer weiter und erreicht zur Mittagszeit 29.25ºC. Am Nachmittag erwartet uns der Höhepunkt mit 29.87ºC, bevor die Sonne am Abend langsam untergeht und die Temperatur auf nächtliche 26.09ºC abkühlt.

Gefühlte Temperatur im Tagesverlauf

Durch die Sonneneinstrahlung kann die gefühlte Temperatur allerdings etwas höher ausfallen und beträgt morgens 25.08ºC. Tagsüber wird die Hitze bei 30.98ºC ihren Höhepunkt erreichen und am Nachmittag bei 31.17ºC liegen. In der Nacht fühlt es sich dann tatsächlich auch wie 26.09ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den angenehmen Temperaturen erwartet uns ein Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeitsrate von 57%. Die leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 6.74m/s aus Richtung 113º wird uns helfen, die sommerliche Hitze besser zu bewältigen. Kurze, stärkere Böen von bis zu 6.67m/s sind allerdings ebenfalls vorhergesagt. Abschließend weist der heutige Wetterbericht für Alcúdia eine Wolkendecke von 25% auf und die Regenwahrscheinlichkeit steht glücklicherweise bei 0%. Es ist also ein strahlender, sonniger Tag zu erwarten, der das Herz eines jeden Sonnenanbeters höherschlagen lassen wird. Mallorca zeigt sich also wieder von seiner besten Seite und wir können uns auf einen wunderbaren Tag freuen. Seien Sie stets vorbereitet und genießen Sie Ihren Tag in Alcúdia!