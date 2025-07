Aktualisierte Wetterlage in Santanyí für den 14. Juli

Befinden Sie sich in Santanyí und fragen sich, wie das Wetter sich heute entwickelt? Wir haben für Sie alle relevanten Fakten und Details zusammengetragen. Der Himmel präsentiert sich heute vorwiegend bewölkt, trotzdem gibt es durchaus die Chance auf Sonnenstrahlen.

Tagesübersicht der Temperaturen

Die Temperatur reicht heute von angenehmen 23,92°C in den frühen Morgenstunden bis hin zu warmen 28,91°C am Tag. Am Morgen können Sie mit einer Temperatur von etwa 24,01°C rechnen, während das Thermometer am Tag auf bis zu 28,66°C klettern wird. Der Nachmittag kühlt sich dann minimal ab auf 27,43°C, bevor die Temperatur in der Nacht auf etwa 25,59°C sinkt.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Doch wie wir alle wissen, spielt das Thermometer nur eine Rolle bei unserer persönlichen Wahrnehmung des Wetters. Für unsere tatsächliche Empfindung - das sogenannte thermische Gefühl - sind auch Faktoren wie Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit relevant. Hier erwartet uns morgens ein Wert von 24,66°C, tagsüber steigt das gefühlte Empfinden auf bis zu 30,61°C. Der Nachmittag bringt Ihnen eine gefühlte Temperatur von 29,1°C und die Nacht lässt uns noch angenehme 26,32°C fühlen.

Weitere Wetterdaten: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die weiteren meteorologischen Daten sind wie folgt: Der Atmosphärendruck wird bei 1020 hPa liegen, einen durchaus normalen Wert für einen Tag im Juli. Bei der Luftfeuchtigkeit vernehmen wir in Santanyí eine Prozentsatz von 61% - eine eher moderate Luftfeuchtigkeit. Der Wind wird aus Richtung 97 Grad wehen mit einer Geschwindigkeit von 7,93m/s und Böen von bis zu 8,51m/s. Es könnte also ein leicht windiger Tag werden. Schlussbemerkung: Die Wolkendecke beträgt 56%, sodass Sie heute auf einige sonnige Abschnitte hoffen dürfen. Die gute Nachricht zum Schluss? Es besteht keinerlei Regenwahrscheinlichkeit. Genießen Sie den Tag in Santanyí.