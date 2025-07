Wetterbericht für Santa Ponsa, Mallorca am 14. Juli 2025

Herzlich willkommen zu unserem tagesaktuellen Wetterbericht für Santa Ponsa, einer beliebten Urlaubsdestination auf unserer schönen Insel Mallorca. Die heutige Wettervorhersage gibt einen Überblick über das örtliche Klima, die Temperaturen, das thermische Gefühl, den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windverhältnisse. Wie immer zählt bei uns: gut informiert, ist halb gewonnen!

Die Temperaturen an diesem Tag

Die Temperaturen am 14. Juli werden sich angenehm mild präsentieren. Tatsächlich können wir minimale Werte von 23.88ºC und Höchsttemperaturen von 29.73ºC erwarten. Es wird ein typischer Sommertag auf Mallorca mit einer moderaten Wärme sein, die für diverse Outdoor-Aktivitäten geeignete Bedingungen bietet. Im speziellen können wir uns auf 23.93ºC am Morgen, 29.36ºC am Tag, 28.67ºC am Nachmittag und abschließend 26.13ºC in der Nacht freuen.

Gefühlte Temperaturen – Was erwartet uns wirklich?

Unter Berücksichtigung der Feuchtigkeit und des Windes, ergibt sich eine Gefühlstemperatur, die oft von der tatsächlichen Temperatur abweicht. Morgens können wir mit einer gefühlten Temperatur von 24.42ºC rechnen, tagsüber steigt diese auf 31.49ºC an, am Nachmittag liegt sie dann bei 30.63ºC und in der Nacht bei 26.13ºC. Mit diesen Werten bleibt der Tag angenehm temperiert und lädt zum Verweilen an den schönen Stränden der Region ein.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Die heutigen Wetterbedingungen in Santa Ponsa präsentieren sich mit einem Atmosphärendruck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 59%. Beide Werte sind durchaus im normalen Bereich für diese Jahreszeit. Hinsichtlich des Windes, wird ein durchschnittlicher Wind von 5.68m/s in Richtung 127º erwartet mit Böen, die bis zu 6.88m/s erreichen können.

Obwohl die Wolkendecke bei 51% liegen wird, bleibt es überwiegend bewölkt, und die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt 0. Insoweit können wir uns auf einen weiteren prächtigen Sommertag voller Sonnenschein freuen. Packen Sie also Ihre Sonnenbrille, Sonnencreme und Badebekleidung ein - Santa Ponsa erwartet Sie!