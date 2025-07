Prächtiger Sonnenschein und idealer Sommertag in Sóller: Das Wetter für den 15. Juli 2025

Wir starten den Tag in Sóller mit einem wolkenlosen, strahlend blauen Himmel, perfekt für alle, die ihren Tag draußen verbringen möchten. Die Prognose verspricht äußerst günstige Bedingungen, weshalb wir uns auf einen echten strahlenden Sommertag freuen können, der uns Außentätigkeiten, Strandtage und gemütliche Nächte unter freiem Himmel ermöglicht!

Temperaturen: Von kuhl bis hochsommerlich

Die Tageshöchsttemperatur wird 33.82ºC erreichen, während es in den frühen Morgenstunden noch eine für die Jahreszeit angenehm kühle 23.59ºC haben wird. Mit einem angenehmen Anstieg von 33.21ºC während des Tages und 31.13ºC am Nachmittag, kühlt sich der Tag zum Abend hin auf eine angenehme 25.28ºC ab. Dies sorgt für eine ideale Balance zwischen sommerlicher Hitze und angenehmer täglicher Abkühlung.

Gefühlte Temperaturen: Sommerlich bei Tag, angenehm bei Nacht

Die gefühlten Temperaturen setzen die gleiche Tendenz fort. Morgens fühlt es sich mit 24.3ºC leicht erfrischend an, bevor es tagsüber auf 34.34ºC ansteigt und nachmittags auf 33.46ºC abfällt. Bei Einbruch der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur auf eine behagliche 25.82ºC, was eine willkommene Abkühlung für Einheimische und Besucher gleichermaßen darstellt, und perfekt für einen entspannten Abend auf der Terrasse oder bei einem Spaziergang ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Sanfte Sommerbrise

Der Luftdruck beträgt solide 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 41% in einem mittleren Bereich, wodurch das Wetter weder zu trocken noch zu feucht ist. Der Wind ist mit einer Geschwindigkeit von 2.99m/s in Richtung 8° gediegen und erzeugt eine angenehme Sommerbrise, sogar die gelegentlichen Böen mit 3.65m/s bleiben moderat und belebend. Der klare Himmel mit 0% Wolkendecke vervollständigt das sommerliche Paket, wobei auch die Regenwahrscheinlichkeit den ganzen Tag über bei 0% bleibt. Eine absolut perfekte Wettervorhersage, um Ihre Freizeitaktivitäten in Sóller zu genießen!