Wetterbericht Cala Millor zum 15. Juli 2025: Sonnenschein und klare Himmel

Guten Morgen, liebe Leser. Damit Ihr den Tag perfekt planen könnt, präsentieren wir euch heute die Wettervorhersage für das schöne Städtchen Cala Millor auf der idyllischen Baleareninsel Mallorca. Der 15. Juli 2025 dürfte dabei allerorten mit strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel aufwarten.

Temperaturbedingungen

Es verspricht ein angenehm warmer Tag zu werden, mit Temperaturen, die zwischen 24,43ºC als Minimum und 27,52ºC als Maximum schwanken. Dabei wird der Morgen mit 24,55ºC erwartet, während der Taghöhepunkt bei 27,45ºC liegt. Der Nachmittag kühlt leicht auf 26,77ºC ab, bevor die Nachttemperaturen schließlich auf 25,36ºC fallen.

Gefühlte Temperaturen

Neben den tatsächlichen Temperaturen spielt natürlich auch die gefühlte Temperatur eine entscheidente Rolle. Hierzu können wir Ihnen mitteilen, dass es morgens mit einer gefühlten Temperatur von 25,07ºC startet. Die höchste gefühlte Temperatur wird tagsüber mit 28,76ºC erwartet, während am Nachmittag ein Abfall auf 28,33ºC folgt. In der Nacht spüren wir dann gefühlt angenehme 25,78ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Beschließend wollen wir noch ein paar Worte über die restlichen meteorologischen Parameter verlieren. Der prognostizierte atmosphärische Druck liegt bei 1019 hPa, und die Luftfeuchtigkeit bei 61%. Was den Wind angeht, erwartet uns eine Geschwindigkeit von 5,81 m/s, aus Richtung 46º. Dabei können auch Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6,51 m/s auftreten. All das unter einem klaren Himmel, mit 0% Wolkendecke und keiner Regenwahrscheinlichkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cala Millor am 15. Juli 2025 nach derzeitigem Stand einen absoluten Sommertag erleben wird - eine perfekte Gelegenheit also, die Sonne Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Bleibt gesund und vergesst nicht, euch gut zu schützen. Bis zum nächsten Mal!