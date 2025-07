Port d'Andratx: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen für den 15. Juli

Heute, am 15. Juli, erwartet uns in Port d'Andratx, dem charmanten Hafenstädtchen auf Mallorca, ein Tag mit klarem Himmel. Die Temperaturen sind angenehm und für die Jahreszeit typisch, mit Spitzenwerten, die knapp unter der 30-Grad-Marke liegen. Der Wind hält sich in Grenzen und die Luftfeuchtigkeit ist modarat. Hier ist ein näherer Blick auf die Wetterlagen für diesen Tag.

Temperaturen: Kühler Morgen, angenehmer Tag Der Tagesbeginn startet mit milden 26.1°C. Während die Temperaturen im Tagesverlauf allmählich ansteigen, erreichen sie am Nachmittag einen Höhepunkt von gemäßigten 28.29°C. In der Nacht erwarten wir weiterhin angenehme Temperaturen um die 27.2°C. Gefühlte Temperaturen: Wärmer als die tatsächlichen Werte Obwohl die tatsächlichen Temperaturen durchaus moderat sind, wird das thermische Gefühl etwas höher liegen. Morgens erwarten wir gefühlte 26.1°C. Am Tag fühlt es sich mit 29.68°C etwas wärmer an als die tatsächlichen Werte, wobei der Höhepunkt des gefühlten Temperaturanstiegs am Nachmittag mit 30.95°C erreicht wird. Die Nacht bleibt mit gefühlten 29.78°C weiterhin warm. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stabile Bedingungen Zusätzlich zu den angenehmen Temperaturen, zeichnet sich das Wetter in Port d'Andratx heute durch einen stabilen atmosphärischen Druck von 1019 hPa aus. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66% und liegt somit im moderaten Bereich, was zu einem angenehmen Wettergefühl beiträgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.76m/s aus Richtung 13° und es sind Böen bis zu 6.36m/s zu erwarten. Nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach - genau richtig, in Kombination mit dem klaren Himmel und den angenehmen Temperaturen, für einen perfekten Tag auf Mallorca.