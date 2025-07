Genießen Sie den klaren Himmel: Warmes und sonniges Wetter erwartet in Santanyí am 15. Juli 2025

Ein strahlend blauer, wolkenfreier Himmel erwartet die Bewohner und Besucher von Santanyí am 15. Juli 2025. Bei minimalen Temperaturen von etwa 24 Grad Celsius am Morgen können sich alle auf einen sonnigen Tag mit Höchsttemperaturen von fast 31 Grad Celsius freuen. Bei geringer Regenwahrscheinlichkeit steht einem wundervollen Tag unter dem mediterranen Himmel von Mallorca nichts im Wege.

Temperatur: Höchstwerte von 31 Grad zu erwarten

Die Temperatur wird im Laufe des Tages deutlich ansteigen. Die frühen Morgenstunden beginnen mit angenehmen 24.15 Grad. Am Nachmittag erreicht die Temperatur ihren Höhepunkt und erreicht nahezu 30 Grad, bevor sie bei Einbruch der Dunkelheit wieder auf etwa 26 Grad sinkt. So bietet der Tag in Santanyí für jeden Geschmack die passende Temperatur: Ob frühe Strandspaziergänge bei milden Temperaturen oder sonnige Nachmittage fast im 30er-Bereich. Ein warmer Abend rundet das Bild ab.

Gefühlte Temperatur: Sonniger Tag mit Spitzenwerten bis zu 31 Grad

Die tatsächliche gefühlte Temperatur kann jedoch vom Thermometerwert abweichen und wird morgens bei etwa 24.53 Grad liegen. Im Tagesverlauf wird das thermische Empfinden auf fast 31.05 Grad ansteigen, während es am Nachmittag sogar auf über 31.33 Grad klettert, bevor es nachts auf rund 26.46 Grad abfällt. Denken Sie daran, ausreichend zu trinken und sich vor der Sonne zu schützen.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Ideale Bedingungen für einen Tag im Freien

Der atmosphärische Druck wird bei etwa 1019 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 52%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von rund 6 Metern pro Sekunde aus Richtung 87 Grad und kann in Böen bis zu 6.68 Meter pro Sekunde erreichen. Dank der geringen Regenwahrscheinlichkeit und der komplett wolkenfreien Wetterlage steht einem Tag im Freien nichts im Wege.

Insgesamt also ein perfekter Sommertag in Santanyí, an dem Sie die Schönheit der Baleareninsel Mallorca in vollen Zügen genießen können.