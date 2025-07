Das Wetter in Cala Rajada am 15. Juli 2025:

Das spektakuläre Wetter in Cala Rajada lässt Sie die Schönheit von Mallorca so richtig genießen. Der 15. Juli 2025 verspricht einen Tag mit klarem Himmel und erfrischenden Temperaturen, die perfekt sind, um die mediterrane Brise in einer der schönsten Ecken der Insel zu spüren.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen in Cala Rajada versprechen einen idealen Tag zum Genießen des Strandes. Mit einer minimalen Temperatur von 25.16ºC und einer maximalen Temperatur von 27.25ºC nominieren wir diesen Tag als den perfekten Tag für eine ausgedehnte Schnorcheltour oder eine Wanderung durch die nahegelegenen Naturschutzgebiete. Wir erwarten 25.42ºC am Morgen, 26.92ºC am Tag, 25.9ºC am Nachmittag und 25.81ºC in der Nacht.

Gefühlte Temperaturen

Das Thermometer mag zwar bestimmte Zahlen anzeigen, aber wie fühlt es sich tatsächlich an? Das thermische Gefühl in Cala Rajada wird voraussichtlich morgens bei angenehmen 26ºC liegen, am Tag bei angenehmen 28.41ºC, am Nachmittag bei 26.48ºC und in der Nacht bei wohligen 26.27ºC. Eine sanfte Brise wird für die nötige Abkühlung sorgen, um diese sinnliche Hitze zu überstehen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit tragen auch ihren Teil zum perfekten Wetter in Cala Rajada bei. Mit einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 66% sind die Bedingungen ideal, um die wunderschöne Natur zu erleben. Der Wind wird mit 5.94m/s aus einer Richtung von 36º wehen und Böen von bis zu 6.35m/s erreichen. Angenehm, um die heißen Stunden des Tages zu überstehen.

Es bleibt nur zu sagen, dass Mallorca und insbesondere Cala Rajada der perfekte Ort ist, um die Sonne, das Meer und die Natur zu genießen - und das mit sehr geringer Regenwahrscheinlichkeit. Der Tag verspricht ein echtes Erlebnis zu werden. Nichts wie hin und das Leben genießen!