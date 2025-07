Erfrischendes Sommerwetter in Palma de Mallorca am 16. Juli

Ein ausgesprochen schöner Tag erwartet uns in Palma de Mallorca: klarer Himmel, angenehme Temperaturen und eine leichte Brise zeichnen das Wetterportrait für den 16. Juli 2025. Tatsächlich kündigt sich sommerlicher Sonnenschein an, bei dem die Temperaturen auf bis zu 30,1 Grad Celsius steigen werden – ein perfekter Tag, um das Strandparadies oder die historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu genießen.

Faszinierende Temperaturentwicklung übertreffen Erwartungen

Die Voraussagen versprechen uns einen Tag voller Wärmeglorie. Wir beginnen den Tag mit milden 23,93 Grad Celsius am Morgen, steigen auf sommerliche 29,72 Grad Celsius am Tag und kühlen auf angenehme 28,56 Grad Celsius am Nachmittag ab. Den Abend lassen wir mit 24,75 Grad Celsius ausklingen. Die minimale Temperatur beträgt 23,82 Grad Celsius und erreicht ihren Gipfelpunkt bei maximalen 30,1 Grad Celsius.

Gefühlte Temperaturen: Ein Gefühl von perfektem Sommermorgen bis hin zu weichen abendlichen Zärtlichkeiten

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen bereits als angenehm gelten, fühlen sie sich sogar noch besser an. Am Morgen erwacht Palma mit einer gefühlten Temperatur von 24,23 Grad Celsius, die auf 31,1 Grad Celsius gegen Mittag ansteigt. Der Nachmittag bleibt wohltemperiert bei gefühlten 29,92 Grad Celsius und in der Nacht sinkt das Thermometer auf behagliche 25,4 Grad Celsius. Besonders attraktiv ist das angenehme Klima für ausgiebige Spaziergänge entlang der Uferpromenade oder in den charmanten Gässchen der Altstadt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein perfektes Ensemble für einen gelungenen Tag

Die Mischung aus angenehmen Temperaturen, klarem Himmel und einem leichten Wind macht den Tag perfekt. Bei einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer optimal moderaten Luftfeuchtigkeit von 53 Prozent spielen diese Faktoren harmonisch zusammen, um uns einen äußerst angenehmen Tag zu liefern. Der Wind, mit einer Geschwindigkeit von 6,07 m/s in Richtung 225 Grad und Böen von 5,32 m/s, bringt die erfrischende Brise, die wir im Sommer so lieben. Zudem ist der Himmel völlig wolkenfrei und die Chance auf einen Regenschirm benötigen liegt bei 0 Prozent. Kurz gesagt, ein idealer Tag, um das atemberaubende Palma in all seiner Sonnenglut zu genießen.

Also, ziehen Sie Ihre Badesachen an, packen Sie Ihr Sonnenschutzmittel ein und genießen Sie diesen wundervollen sonnigen Tag in vollsten Zügen.