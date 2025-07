Das Wetter in Sóller am 16. Juli 2025: Ein perfekter Sommertag

Es ist angerichtet, ein perfekter Sommertag erwartet uns in Sóller am 16. Juli 2025. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen präsentiert uns das Wetter in dieser mediterranen Perle von Mallorca seine beste Seite.

Die Temperaturen Kühl und erfrischend beginnt der Tag mit einer Mindesttemperatur von 23.28ºC, während sich der Nachmittag mit einem Höchststand von 30.76ºC von seiner warmen Seite zeigt. Der Morgen wird mit erwarteten 23.41ºC ebenso angenehm wie der Tag mit 30.28ºC. Am Nachmittag kühlt es leicht auf 28.94ºC ab, während die nächtliche Temperatur auf 23.82ºC sinkt. Die gefühlten Temperaturen Aber wie wird das Wetter sich wirklich anfühlen? Das thermische Gefühl - der Unterschied, den unsere Haut bei Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit spürt - wird morgens bei 23.92ºC liegen, steigt tagsüber auf 31.64ºC und sinkt am Nachmittag auf 30.22ºC. Auch die nächtliche gefühlte Temperatur bleibt mit 24.32ºC angenehm. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Trotz der warmen Temperaturen, bleibt die Luft mit einem Druck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 51% angenehm. Auch der Wind zeigt sich von seiner sanften Seite. Mit einer Geschwindigkeit von 4.38m/s aus Richtung 268º und Böen von 4.43 m/s sorgt er für die nötige Abkühlung. Um es auf den Punkt zu bringen: Der 16. Juli 2025 verspricht in Sóller ein perfekter Sommertag zu werden. Mit strahlendem Sonnenschein, angenehmen Temperaturen und einer sanften Brise steht einem perfekten Urlaubstag nichts im Weg. Wir können uns auf einen Tag voller Sonne, Wärme und mediterranem Charme freuen.