Strahlender Himmel und angenehme Temperaturen in Alcúdia am 16. Juli 2025

Ein wunderschöner Tag erwartet uns in Alcúdia, Mallorca. Der klare Himmel ermöglicht uneingeschränkte Sicht auf die malerische Schönheit des Ortes. Aus den aktuellen Wetterdaten geht hervor, dass die Temperaturen am heutigen 16. Juli 2025 zwischen minimalen 24.5ºC und maximalen 30.23ºC liegen.

Morgendämmerung, Mittagssonne und abendliche Frische: so verteilen sich die Temperaturen

Am Morgen können wir uns auf 24.76ºC freuen, die den Tag angenehm beginnen lassen. Am Nachmittag wird die Maximaltemperatur von 29.82ºC erreicht, bevor sie abends auf behagliche 29.39ºC absinkt. In der Nacht müssen wir Schläfer nicht ins Schwitzen kommen, da die Temperaturen auf noch immer angenehme 25.86ºC sinken.

So fühlt sich das Wetter an: Die gefühlten Temperaturen

Mit zunehmender Tageszeit steigt auch das thermische Gefühl: Morgens startet der Tag mit 25.15ºC und steigt bis zum Nachmittag auf einem Höhepunkt von 31.71ºC um dann in der Nacht auf 26.41ºC abzukühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: das erwartet uns heute

Der heutige Tag zeichnet sich durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1018 hPa aus, begleitet von einer Luftfeuchtigkeit von 48%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.03m/s aus Richtung 3º wehen, wobei wir mit Böen von bis zu 4.69m/s rechnen müssen. Die Chance auf Regen bleibt mit 0% allerdings verschwindend gering.

Genießen Sie also den strahlenden Himmel und das angenehme Klima in Alcúdia und lassen Sie den Tag auf Mallorca zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.