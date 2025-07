Strahlend klarer Himmel und angenehme Temperaturen in Cala Millor am 16. Juli

Ein prächtiger sonniger Tag erwartet uns in Cala Millor am heutigen 16. Juli. Mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen lädt das Wetter zum Verweilen an der Küste ein. Eine Mischung aus Sonne, einer leichten Brise und behaglichen Temperaturen machen diesen Tag zu einem perfekten Urlaubstag.

Temperaturen: Von erfrischenden Morgenstunden bis zu warmen Nachmittagstemperaturen

Der Tag in Cala Millor beginnt mit erfrischenden Temperaturen. Morgens erwarten uns mit 23.96ºC ideale Bedingungen für eine Laufrunde oder einen entspannten Kaffee auf der Terrasse. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf behagliche 26.61ºC an, perfekt für einen Besuch des Strandes oder einen Einkaufsbummel. Der Höhepunkt des Tages liegt bei angenehmen 28.01ºC am Nachmittag und kühlt sich auf komfortable 25.13ºC in der Nacht ab.

Gefühlte Temperaturen: Ein Tag voller Wärmekomfort

Das thermische Gefühl unterstreicht den hohen Komfortgrad dieses Tages. Morgens fühlen sich die 23.96ºC wie 24.45ºC an, tagsüber steigt das Gefühl auf 26.61ºC und klettert nachmittags auf 29.25ºC. Auch nachts können wir uns über bedürfnisgerechte Temperaturen von effektivem 25.13ºC und gefühlten 25.58ºC freuen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Angenehme Bedingungen für einen perfekten Urlaubstag

Weitere Faktoren tragen zu den angenehmen Bedingungen in Cala Millor bei. Ein stabiler Atmosphärendruck von 1019 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 58% sorgen dafür, dass sich dieser Tag perfekt anfühlt. Obwohl der Wind stetig aus Richtung 57º bei 4.58m/s weht und Böen von bis zu 5.98m/s erreicht, bleibt die Wolkendecke leer. Mit 0% Wolkendecke und keiner Regenwahrscheinlichkeit können wir uns auf einen strahlend sonnigen Tag freuen. Insgesamt verspricht der 16. Juli in Cala Millor ein herrlicher Tag zu werden. Mit seinem klaren Himmel, angenehmen Temperaturen und moderaten Wetterbedingungen bietet er die perfekten Voraussetzungen für einen unvergesslichen Urlaubstag. Packen Sie Ihre Badesachen ein und genießen Sie einen herrlichen Tag am Strand oder machen Sie einen Spaziergang durch das charmante Städtchen. Los geht's!