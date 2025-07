Wetterbericht für Port d'Andratx, 16. Juli 2025

Herzlich willkommen zum Wetterbericht für Port d'Andratx am 16. Juli 2025. Die Sommerhitze hat sich über die Insel Mallorca gelegt und die Feuchtigkeit der letzten Tage scheint nachzulassen. Wir erwarten heute einen klaren Himmel im gesamten Hafengebiet.

Temperaturen im Detail

Heute erwartet uns ein Tag mit sommerlichen Temperaturen. Die minimale Temperatur für den heutigen Tag wird bei 25.69ºC liegen, wobei die Temperatur am Tag ein Maximum von 27.91ºC erreichen wird. Am Morgen können wir mit 25.73ºC rechnen, während am Tag die Temperatur auf 27.81ºC steigt. Im Laufe des Nachmittags wird die Temperatur leicht auf 27.62ºC sinken und am Abend können wir mit einer angenehmen Nachttemperatur von 26.35ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur - welche aufgrund von Wind und Luftfeuchtigkeit oft von der tatsächlichen Temperatur abweicht - wird heute morgens bei etwa 26.16ºC liegen. Der Höhepunkt wird tagsüber mit etwa 29.83ºC erreicht. Der Nachmittag bleibt nahezu unverändert bei 29.73ºC, und während der Nacht wird es auf 26.35ºC zurückgehen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Hinsichtlich des Klimas wird ein atmosphärischer Druck von 1019 hPa erwartet. Die Luftfeuchtigkeit wird durchschnittlich 66% betragen, was eine geringe Stickigkeit bedeutet. Der Wind wird heute eine Geschwindigkeit von 5m/s erreichen und aus Richtung 221º wehen. Böen von bis zu 4.89m/s werden erwartet. Zum Glück sind keine Regenfälle zu befürchten, da die Wolkendecke 0% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit auch bei 0% liegt.

Abschließend, liebe Leser, also ein ideales Wetter, um diesen Tag voll und ganz in Port d'Andratx zu genießen.