Wetterbericht für Santa Ponsa: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen am 16. Juli 2025

Liebe Leserinnen und Leser, das Wetter in Santa Ponsa präsentiert sich heute, am 16. Juli 2025, von seiner besten Seite. Ein wolkenloser Himmel und Wohlfühltemperaturen erhellen diesen Tag. Perfekte Bedingungen für einen Ausflug ins Freie! Bereiten Sie sich auf einen Tag mit klarem Himmel und Temperaturen im angenehmen Sommerbereich vor.

Temperaturen durch den Tag

Die erwarteten Temperaturen für den heutigen Tag liegen zwischen minimal 24.61°C und maximal 28.98°C. Erfahrungsgemäß sind die frühen Morgenstunden mit 24.73°C etwas fresher, während die Tagesmitte mit 28.9°C ihr Maximum erreicht. Auch der Nachmittag hält mit 28.04°C immer noch angenehme Wärme bereit, bevor die Temperaturen in der Nacht wieder auf kühlere 25.59°C sinken.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Aber auch das thermische Gefühl ist ein wichtiger Aspekt beim Wetter. So wird es am Morgen, trotz der angenehmen 24.73°C, sich bereits wie 25.06°C anfühlen. Über den Tag hingegen klettert das Thermometer auf 28.9°C, das thermische Gefühl wird allerdings bei um die 30.72°C liegen. Am Nachmittag fühlt es sich mit 29.74°C nur unwesentlich kühler als der Tag an und die Nacht beschert uns ein Gefühl von frischen 26.29°C, was den Tag ideal ausklingen lässt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Begleitumstände des Wetters sind heute ebenso angenehm. Der Atmosphärendruck von 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 59 sind ideal, um einen schönen Tag im Freien zu verbringen. Der Wind weht mit 5.34m/s aus Richtung 222° und wird voraussichtlich in Böen bis zu 4.68m/s erreichen. Trotz der klaren Himmel bleibt die Wolkendecke bei 0% und die Regenwahrscheinlichkeit ebenso bei 0. Perfektes Wetter also, um den Tag nach Belieben zu genießen!

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag in Santa Ponsa und vergessen Sie nicht, das herrliche Wetter auszunutzen!