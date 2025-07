Sonniger Tag in Cala Rajada: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen erwarten uns

Nach gründlicher Analyse der neuesten Wetterdaten kann bestätigt werden, dass Cala Rajada sich heute auf einen Tag mit klarem Himmel und äußerst angenehmen Temperaturen freuen kann. Mit einer minimalen Temperatur von 24.77ºC und einer maximalen Temperatur von 27.64ºC erweisen sich die klimatischen Bedingungen als absolut ideal für alle, die einen Tag unter der mallorquinischen Sonne genießen möchten.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Morgendliche Frühaufsteher werden von einer angenehmen Temperatur von 24.9ºC begrüßt, während diejenigen, die den größten Teil des Tages draußen verbringen möchten, mit einem Tageshoch von 26.33ºC rechnen können. Der Nachmittag bleibt mit 27.64ºC warm, und die Nachttemperaturen sinken auf ein komfortables 25.87ºC.

Das gefühlte Klima

Das gefühlte Klima, das von verschiedenen Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird, liegt am Morgen bei 25.46ºC und steigt tagsüber auf 26.33ºC. Nachmittags wird das Thermometer bis zu 29.13ºC anzeigen und in der Nacht auf 26.39ºC abkühlen. Insgesamt erleben wir in Cala Rajada einen Tag mit äußerst behaglichen Temperaturen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen gestalten sich wie folgt: Der Atmosphärendruck beträgt 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei 60%. An Freunde der leichten Brise: Es wird eine Windgeschwindigkeit von 4.26 m/s in Richtung 53º verzeichnet, und Böen können eine Geschwindigkeit von 6.54 m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 0% - so dass wir einen Tag voller Sonnenschein in Aussicht haben, wobei die Regenwahrscheinlichkeit bei null liegt.

Somit ist dieser Tag perfekt für Ausflüge oder zum Genießen der herrlichen Strände von Cala Rajada. Die Wetterbedingungen versprechen einen sonnigen und klaren Tag, an dem Einheimische und Besucher das Beste aus diesem sommerlichen Geschenk der Natur machen können.