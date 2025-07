Wetterbericht Palma, 17. Juli 2025: Klarer Himmel und sonnige Aussichten

Der Sommer zeigt sich in Palma von seiner schönsten Seite: Der 17. Juli bringt auf Mallorcas Hauptstadt klaren Himmel, angenehm warme Temperaturen und eine erfrischende Brise vom Meer. Ideal, um die Schönheit der Insel in vollen Zügen zu genießen. Hier ist ein genauer Blick auf die Wetterlage.

Temperaturen: Morgendlicher Frische und erhöhte Maximalwerte

Die Morgendämmerung begrüßt die Insel mit gemäßigten 23.47ºC, aber die Quecksilbersäule klettert im Laufe des Tages stetig auf 30.73ºC zu. Nach einem hohen Mittagsmaximum sinken die Temperaturen am Nachmittag auf 28.97ºC ab. In der Nacht können wir mit einem angenehmen 24.89ºC rechnen - perfekt, um einen schönen Tag am Strand mit einem Spaziergang durch die von der Brise gekühlte Stadt ausklingen zu lassen.

Gefühlte Temperaturen: Heiße Tage, warme Nächte

Die meteorologischen Daten sind eine Sache, das persönliche Empfinden eine andere. Hier die gefühlten Temperaturen: Ein sanfter morgendlicher 24.04ºC, tagsüber eine heiße 32.18ºC. Der Nachmittag bleibt mit 30.4ºC noch warm, bevor die Nacht mit 25.47ºC Einzug hält – ideale Bedingungen, um die Stadt und ihre Umgebung tagsüber und nachts zu erkunden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Erfrischende Brise unter klarem Himmel

Auf meteorologischer Ebene zeichnet sich der Tag durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 50% aus, was für ein allgemein angenehmes Klima sorgt. Was den Wind angeht, können wir mit einem sanften 4.83m/s in Richtung 213º und Böen von 3.84m/s rechnen - die perfekte Brise, um die Sonne am Strand zu genießen oder durch die schattigen Innenstraßen der Altstadt zu flanieren.

Ziehen Sie also Ihre Sandalen an, packen Sie Ihre Badebekleidung ein und machen Sie sich bereit, Palma bei idealen sommerlichen Bedingungen zu genießen. Wir sehen uns draußen!