Wetterprognose für Sóller am 17. Juli 2025: Sonnenstrahlen und klare Himmel

Wie wir erwartet haben, ist der malerische Ort Sóller auf Mallorca heute mit einem wolkenfreien Tag gesegnet. Die aktuelle Prognose weist auf einen klaren Himmel mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% hin. Ein perfekter Tag also, um das mediterrane Klima der Insel in vollen Zügen zu genießen. Die Temperaturen schwanken angenehm zwischen 23,04ºC und 33,05ºC.

Detailierte Temperaturentwicklung

Mit einem leicht kühlen Start in den Tag wird eine Temperatur von 23,49ºC für den Morgen erwartet. Die Quecksilbersäule klettert dann auf angenehme 32,85ºC am Tag und fallt am Nachmittag leicht auf 30,63ºC. Die Nacht bringt eine erfrischende Abkühlung mit 24,94ºC und sorgt für angenehme Schlafbedingungen.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie wir alle wissen, kommt es nicht nur auf die tatsächlichen Temperaturen an, das thermische Gefühl spielt auch eine wichtige Rolle. Morgens werden Sie auf der Haut 23,91ºC spüren, am Tag heizt es sich auf gefühlte 33,98ºC auf, nachmittags liegen wir bei angenehmen 32,20ºC. In der Nacht wird es sich bei 25,40ºC besonders erfrischend anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Atmosphärische Bedingungen sind ebenso entscheidend für das Gesamtwettergefühl. Mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 42% ist der Tag weder zu drückend noch zu trocken. Und was wäre ein Tag auf einer Insel ohne eine leichte Brise? Der Wind wird heute mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 2,75m/s aus Richtung 271º wehen, mit gelegentlichen Böen von 2,33m/s.

Damit liegen alle Voraussetzungen für einen strahlend sonnigen Tag in Sóller vor. Vergessen Sie nicht, Sonnencreme aufzutragen und viel Wasser zu trinken, während Sie die natürliche Schönheit dieses idyllischen Ortes genießen.