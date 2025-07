Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen erwartet in Port d'Andratx, Mallorca

Für alle, die einen Tag am Strand von Port d'Andratx, Mallorca, planen oder einfach nur das schöne Wetter genießen wollen, haben wir gute Nachrichten: Laut unserer Prognose verspricht der 17. Juli 2025 einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen. Das Wetter in Port d'Andratx wird also ideal für alle Outdoor-Aktivitäten sein!

Erwärmung auf bis zu 28.28ºC

Starten Sie in den Tag mit einer angenehmen Frühtemperatur von 25.57ºC. Mit einem weiteren Temperaturanstieg auf 27.78ºC am Vormittag und 27.94ºC am Nachmittag sind die Bedingungen perfekt zum Sonnenbaden oder Segeln. Am Abend können Sie sich auf eine mildere Temperatur von 26.56ºC freuen, ideal, um einen entspannten Spaziergang am Strand zu genießen oder das pulsierende Nachtleben von Port d'Andratx zu erkunden.

Das thermische Gefühl: Ein wärmerer Tag als es die Thermometer zeigen

Trotz der gemäßigten Temperaturen auf dem Thermometer, kann das thermische Gefühl deutlich wärmer sein. Bereiten Sie sich auf gefühlte 26.22ºC am Morgen vor, die im Laufe des Tages auf 29.89ºC ansteigen und am Nachmittag ihren Höhepunkt mit 30.17ºC erreichen. Am Abend fallen die gefühlten Temperaturen leicht auf 26.56ºC.

Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit

Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsquote von 67% ist das Wetter ideal für allerlei Aktivitäten an der frischen Luft. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.77m/s aus 195º wehen und Böen von 4.5m/s erreichen. Dazu wird der Himmel fast wolkenlos sein, mit einer Wolkendecke von gerade einmal 0%, und es gibt keinerlei Anzeichen für Regen. Gut vorbereitet können Sie somit in einen strahlenden Tag in Port d'Andratx starten. Genießen Sie das außergewöhnliche Wetter in diesem malerischen und lebhaften spanischen Hafen.