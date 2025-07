Wetterbericht für Santanyí, Mallorca, 17. Juli 2025

Im malerischen Santanyí zeichnet sich ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen ab. Mit seinen häufig sonnigen Tagen ist Santanyí bekannt für sein ausgezeichnetes Sommerwetter. Am 17. Juli ist es nicht anders, mit einer Prognose, die auf perfektes Wetter für alle Arten von Aktivitäten im Freien hinweist.

Die heutigen Temperaturen

Heute erwartet Santanyí einen temperierten Tag. Die minimale Temperatur liegt bei 23.78ºC und die maximale erreicht 30.28ºC. Der Morgen beginnt mit angenehmen 23.8ºC und steigt im Laufe des Tages auf bis zu 29.76ºC. Am Nachmittag werden 29.23ºC erwartet und die Nacht bringt mildere 25.58ºC mit sich.

Zum Gefühl des Wetters

Wie fühlt sich das Wetter wirklich an, fragen Sie? Die thermischen Empfindungen, die auch als "gefühlte Temperatur" bekannt sind, können manchmal von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Heute Morgen wird das Gefühl bei etwa 24.43ºC liegen. Am Tag können Sie Temperaturen um 31.32ºC erwarten, und der Nachmittag wird ein ähnliches Gefühl um 30.65ºC mit sich bringen. In der Nacht können Sie sich auf ein angenehmes Gefühl von 26.13ºC freuen.

Alles über Druck, Feuchtigkeit und Wind

Heute können wir einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 54% erwarten. Ein ziemlich trockener Tag also, ideal für Strandbesuche und Ausflüge ins Freie. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 6.51m/s in Richtung 218º erreichen mit Böen von bis zu 4.85m/s. Ein leichter bis mäßiger Wind, der zur allgemeinen Bequemlichkeit des Tages beiträgt.

Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihren Sonnenhut, Ihre Sonnencreme und Ihre Sonnenbrille bereit haben, Santanyí! Heute ist ein großartiger Tag, um die Sonne zu genießen, ohne Regen in Sicht. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das großartige Wetter!