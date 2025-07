Strahlender Sonnenschein und klaren Himmel in Santa Ponsa - Die Wetterprognose für den 17. Juli 2025

Herzlich willkommen zur Wettervorhersage für Santa Ponsa am 17. Juli 2025! Es sieht nach einem nahezu perfekten Sommertag aus, mit klarer Himmel, einem Temperaturbereich von 24.51ºC bis 29.33ºC, und moderatem Wind. Ideal für alle, die ihre Urlaubsbräune perfektionieren oder eine Pause vom Alltag in der idyllischen mallorquinischen Landschaft machen möchten.

Temperaturen – Wie heiß wird es wirklich?

Wir können uns auf einen angenehmen Tag mit Temperaturen freuen, die sich über den Tag verteilt kaum verändern. Der Morgen startet mit milden 24.51ºC, bevor das Thermometer auf 29.03ºC am Mittag steigt. Am Nachmittag erwartet uns ein leichter Rückgang auf 28.48ºC, bevor die Temperaturen in der Nacht auf angenehme 25.6ºC fallen.

Die gefühlten Temperaturen – Bleiben wir auch wirklich cool?

Das Wetter kann manchmal trügerisch sein. Die gefühlten Temperaturen, insbesondere unter der strahlenden Sonne, können sich von den tatsächlich gemessenen Werten unterscheiden. Am Morgen und in der Nacht fühlen sich die Temperaturen mit 25.13ºC und 26.28ºC etwas wärmer an als tatsächlich gemessen. Auch tagsüber und am Nachmittag liegt die gefühlte Temperatur etwas höher und erreicht Spitzenwerte von 30.78ºC bzw. 30.18ºC. Tragen Sie also unbedingt Sonnenschutz auf und bleiben Sie hydratisiert!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Perfekte Bedingungen für einen Sommertag?

Der atmosphärische Druck bleibt bei 1016 hPa stabil, was ein Anzeichen für das stabile Wetterbedingungen ist. Trotz der warmen Temperaturen halten wir es mit einer Luftfeuchtigkeit von 58% noch im angenehmen Bereich, ideal für einen Tag am Strand oder einen Spaziergang durch die Stadt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.71m/s aus 200º und Böen von 3.71m/s. Dadurch bleibt es auch in der Mittagshitze angenehm erfrischend. Eine Wolkendecke ist nicht in Sicht, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, sodass wir einen strahlenden Sonnentag vor uns haben.