Wetterbericht für Palma de Mallorca, 18. Juli 2025

Wir begrüßen Sie zu unserem aktuellen Wetterbericht über die Sonneninsel Palma de Mallorca. Damit Sie bestens vorbereitet sind, präsentieren wir Ihnen heute die genaueste Vorhersage für den 18. Juli 2025. Freuen Sie sich auf einen klaren Himmel und sommerliche Temperaturen, ideal für Ihr Badeausflug oder einen entspannten Tag am Strand.

Die Temperaturen: Sommerliche Hitze auf der Perle des Mittelmeers

Die Mindesttemperatur in der Früh liegt bei milden 24,59ºC. Bereiten Sie sich auf einen warmen Tag vor, denn die maximale Temperatur wird auf bis zu 32,3ºC ansteigen. Der Morgen beginnt mit 24,69ºC und steigt im Laufe des Tages auf 31,96ºC an. Der späte Nachmittag bietet etwas Erleichterung mit 31,46ºC und in der Nacht kühlt es sich auf angenehme 27,05ºC ab.

Das thermische Gefühl: Wenn die gefühlte Temperatur zählt

Die Temperatur allein ist nicht ausschlaggebend für unser Hitze- oder Kälteempfinden, deswegen schauen wir jetzt auf das thermische Gefühl. Morgens können Sie mit einem thermischen Gefühl von 25,17ºC in den Tag starten. Über den Tag hinweg steigt das thermische Gefühl auf 32,05ºC, nachmittags wird es sich bei 31,52ºC einpendeln und nachts liegt es bei angenehmen 28,45ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Details für Wetter-Enthusiasten und Wassersportler

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit sind wichtige Indikatoren für das Wetter. Der Atmosphärendruck beträgt heute 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird auf einem Niveau von 39% liegen. Die Segler und Kitesurfer unter Ihnen werden sich auf Windgeschwindigkeiten von 4,1 m/s freuen, in Richtung 199º mit leichten Böen von bis zu 4,91 m/s. Es ist also ein idealer Tag, um die Segel zu setzen oder den Drachen steigen zu lassen.

Zum Abschluss noch eine erfreuliche Meldung: die Wolkendecke beträgt heute 0% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt ebenso bei 0%. Also nichts wie los, genießen Sie den prächtigen sonnigen Tag auf unserer wunderschönen Insel Palma de Mallorca.