Herrliches Sommerwetter in Sóller erwartet

Wir begrüßen Sie mit einem neuen Wetterbericht aus Sóller, Mallorca! Es erwartet uns ein prächtiger Tag mit klarem Himmel und reichlich Sonnenschein. Eine perfekte Gelegenheit, die malerische Umgebung dieser wunderschönen Stadt zu erkunden.

Die Temperaturen des Tages

Der Auftakt in den Tag beginnt mit milden 24.73ºC am Morgen, bevor die Temperaturen im Laufe des Tages auf bis zu 33.53ºC ansteigen. Am Nachmittag erwarten wir etwas abgekühlte 32.9ºC, während die Nachttemperaturen bei angenehmen 27.31ºC liegen werden. Die minimale Temperatur für den Tag liegt bei 24.47ºC, während die maximale Temperatur bis zu 33.91ºC erreichen könnte.

Die gefühlten Temperaturen

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so können Sie erwarten, dass es morgens angenehm warm wird mit potenziellen 24.93ºC. Im Laufe des Tages könnte das Thermometer gefühlsmäßig bis zu 32.83ºC anzeigen, bevor es sich am Nachmittag auf 31.88ºC zurückkühlt. Nachts hingegen kann es sich anfühlen, als ob es 27.52ºC wäre.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Um vollkommen auf das Wetter vorbereitet zu sein, schauen wir uns weitere Elemente an. Der atmosphärische Druck misst heute 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 31%. Des Weiteren rechnen wir mit einem sanften Wind von 2.91 m/s aus Richtung 237º und Böen von bis zu 4.42 m/s. Insgesamt haben wir heute 0% Wolkendecke und keine Chance auf Regen, was einen ungestörten, sonnigen Tag in Sóller verspricht. Eine hervorragende Nachricht für alle, die sich darauf freuen, ihre Zeit draußen zu verbringen! Egal, ob Sie am Strand relaxen oder die charmanten Straßen von Sóller erkunden möchten - das Wetter scheint Ihnen gut gesonnen zu sein. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wundervollen Tag! Bleiben Sie sicher und genießen Sie das herrliche Wetter in Sóller!