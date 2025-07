Wettervorhersage: Klarer Himmel erwartet in Cala Millor am 18. Juli 2025

Es ist wieder eine Zeit des strahlenden Wetters auf Mallorca. Letzten Prognosen zufolge wird der 18. Juli 2025 in Cala Millor ein Tag mit klarem Himmel und erfrischendem Wind. Mit milden Temperaturen, die von 24.78ºC bis zu maximal 31.36ºC reichen, ist es der perfekte Tag für Outdoor-Aktivitäten und Genießer der sommerlichen Wärme.

Temperaturausblick

Die Temperaturschwankungen während des Tages sind minimal, was jederzeit des Tages ein angenehmes Klima verspricht. Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 24.78ºC. Sie steigt dann bis zum Mittag auf 30.74ºC an und bleibt mit 29.79ºC auch am Nachmittag äußerst angenehm. In der Nacht können wir eine leichte Abkühlung auf 26.64ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Das gefühlte Klima ähnelt stark den tatsächlichen Temperaturen und es bleibt über den ganzen Tag hinweg ziemlich stabil. Morgens wird es sich wie 25.19ºC anfühlen. Im Laufe des Tages steigt die gefühlte Temperatur leicht an und erreicht um die Mittagszeit ihren Höchstwert von 31.83 ºC. Nachmittags bleibt sie bei 31.05ºC und während der Nacht kühlt es sich auf angenehme 26.64ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die meteorologischen Aspekte betrifft, so ist der Atmosphärendruck stabil bei 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 48%. Der Wind weht aus Südrichtung (188º) mit einer Geschwindigkeit von 6.04m/s und möglichen Böen bis zu 7.53m/s. Mit lediglich 1% Wolkendecke ist die Regenwahrscheinlichkeit nahezu Null, so dass man unbesorgt den ganzen Tag unter dem klaren Himmel verbringen kann.

Lassen Sie uns diesen wundervollen Tag nutzen und die Schönheit von Cala Millor in vollen Zügen genießen. Bei solch freundlichem Wetter ist es fast unmöglich, drinnen zu bleiben!