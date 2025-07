Wetterbericht: Sonniger Tag in Port d'Andratx, Mallorca

Der Sommer steht auf der beliebten spanischen Insel Mallorca in seiner vollen Pracht. Der charmante Ferienort Port d'Andratx steht an diesem Samstag, dem 18. Juli 2025, vor einem klaren Himmel. Ein Tag voller scheinbar endloser Sonne und angenehmer Temperaturen erwartet Einwohner und Besucher in dieser idyllischen Ecke von Mallorca. Mit sicherer Vorhersage von 0% Regenwahrscheinlichkeit und 0% Wolkendecke können sich alle auf einen idealen Tag zum Entspannen am Strand oder für eine abenteuerliche Wanderung freuen.

Erwartete Temperaturen Trotz des klaren Himmels bleiben die Temperaturen in Port d'Andratx angenehm mit einer minimalen Temperatur von 26.48ºC und einem maximalen Temperaturwert von 29.27ºC. Morgens werden es rund 26.48ºC sein, was eine sanfte Brise zu Ihrem Morgenkaffee hinzufügt. Am Tag erwartet uns ein milder Anstieg auf 28.83ºC, bevor die Temperatur am Nachmittag auf 29ºC klettert. Auch nach Sonnenuntergang bleibt es warm mit einer angenehmen Nachttemperatur von etwa 27.7ºC. Gefühlte Temperaturen Während die tatsächlichen Temperaturen recht moderat sind, spüren Sie das sommerliche Wärmegefühl etwas stärker. Die gefühlten Temperaturen sind morgens bei 26.48ºC , steigen über den Tag auf bis zu 31.36 ºC und erreichen ihre Spitze am Nachmittag bei 31.51ºC, bevor sie sich nachts auf 30.46 ºC abkühlen. Nutzen Sie also die Annehmlichkeiten Ihrer Unterkunft oder gesellen Sie sich zu den Schatten spendenden Pinien, um sich während der heißesten Stunden zu erholen. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Trotz des Sonnenscheins bleibt die Atmosphäre relativ stabil mit einem Luftdruck von 1012 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 64%, was für ein angenehmes Gefühl auf der Haut sorgt, ohne dass es zu schwül wird. Ein sanftes Lüftchen spielt auch mit, wobei der Wind stetig mit 6.19 m/s aus Richtung 131º weht, mit Böen, die bis zu 8.13 m/s erreichen können. Ein perfekter Tag, um das Segel zu setzen und die wundervolle Küste von Port d'Andratx zu erkunden!