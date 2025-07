Wetter in Santanyí, 18. Juli 2025: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Herzlich willkommen zum Tagesbericht des Wetters in Santanyí auf Mallorca. Es wird ein umwerfender Tag, denn der klare Himmel über Santanyí wird uns mit Sonnenschein verwöhnen. Genießen wir also das Prachtwetter in diesem wunderbaren Ort auf unserer geliebten Insel Mallorca. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, was Sie heute, am 18. Juli 2025, vom Wetter zu erwarten haben.

Angenehme Temperaturen in Santanyí Beginnen wir mit unseren Temperaturen. Heute erwartet uns in Santanyí ein Tag mit herrlichen Temperaturen. Die minimale Temperatur liegt bei angenehmen 25.27ºC und die maximale Temperatur bei warmen 30.98ºC. Speziell am Morgen werden wir 25.28ºC haben, im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf etwa 30.69ºC. Am Nachmittag können wir mit um die 30.09ºC rechnen und in der Nacht werden wir angenehme 26.84ºC haben. Gefühlte Temperaturen Nun zu der gefühlten Temperatur, die ja oft eine andere Wahrnehmung des Wetters ermöglicht. Das thermische Empfinden wird morgens bei 25.8ºC liegen, am Tag wird es sich wie 31.93ºC anfühlen. Nachmittags bleibt es relativ konstant bei um die 31.18ºC und in der Nacht wird es sich wie 28.82 ºC anfühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Atmosphäre verhält sich recht ruhig mit einem Atmosphärendruck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 49%. Der Wind wird mäßig wehen mit 5.22m/s aus Richtung 196º und in Böen sogar bis zu 6.65m/s erreichen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0% und die Wolkendecke ist mit 1% sehr gering. Abschließend können wir also feststellen, dass es heute in Santanyí auf Mallorca einen herrlichen Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen geben wird. Ein perfekter Tag, um die Schönheiten dieses Ortes zu genießen. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Tag!