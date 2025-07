Frische Sommerbrise und klaren Himmel: Perfektes Wetter genießen in Santa Ponsa

Strahlender Sonnenschein und erfrischende Meeresbrise prägen das Wetter in Santa Ponsa, Mallorca am 18. Juli 2025. Der idyllische Küstenort wird von einem klaren Himmel überspannt, was den perfekten Rahmen bietet, um unter dem Sonnenschirm ein gutes Buch zu lesen oder im türkisfarbenen Wasser zu schwimmen.

Ein Blick auf die Temperaturen Die Hitze des Sommers hat sich bereits gezeigt, da die minimalen Tageswerte von 25.54ºC in den frühen Morgenstunden beginnen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf angenehme 30.20ºC, bevor sie am Nachmittag einen leichten Rückgang auf 29.81ºC zeigt. Wenn die Nacht anbricht, bringt die kühle Meeresbrise eine erfrischende Mitternachtstemperatur von 27.17ºC. Gefühlte Temperaturen, die den Tag prägen Während das Thermometer uns die Zahlen liefert, ist doch das gefühlte Klima wichtiger. Die sommerlichen Bedingungen auf Santa Ponsa versprechen eine morgendliche gefühlte Temperatur von 26.16ºC. Diese steigt während des Tages auf 31.52ºC und erreicht am Nachmittag 31.08ºC. Selbst in der Nacht bleibt es schön warm, mit einer gefühlten Temperatur von 29.33ºC. Der perfekte Zeitpunkt für einen abendlichen Spaziergang entlang der Promenade oder ein romantisches Dinner unter dem Sternenhimmel. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: der restliche Mix Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und das Windprofil der Insel. Der Atmosphärendruck wird etwa 1012 hPa betragen, während die Luftfeuchtigkeitsrate für den Tag bei 51% liegt. Was den Wind betrifft, so sollten wir eine Windgeschwindigkeit von 4.48m/s erwarten, die aus der Richtung 121º weht. Mögliche Böen könnten Geschwindigkeiten von bis zu 5.54m/s erreichen. Trotz der vorherrschenden Winde ist die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, somit bleibt der Himmel klar und der Sonnenschein durchgehend. Zusammenfassend erwartet Santa Ponsa am 18. Juli 2025 perfektes Sommerwetter, wobei klare Himmel, angenehme Temperaturen und eine erfrischende Brise vom Meer das perfekte Urlaubserlebnis versprechen. Also packen Sie Ihre Badesachen ein und bereiten Sie sich auf einen fantastischen Tag auf Mallorca vor. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie sicher und genießen Sie das Wetter, wo immer Sie sind.