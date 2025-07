Das herrliche Sommerwetter in Cala Rajada am 18. Juli 2025

Wir begrüßen Sie an diesem strahlenden Juli-Tag in Cala Rajada, auf der bezaubernden Insel Mallorca. Heute können sich Einheimische und Touristen auf einen kristallklaren Himmel freuen, der perfekt ist, um das attraktive Küstendorf zu erkunden oder die weiten Sandstrände zu genießen. Lassen Sie uns die Highlights des heutigen Wetters durchgehen.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturen schwanken heute zwischen sommerlichen 25.37ºC am frühen Morgen und einer Tageshöchsttemperatur von 31.69ºC. Dieses Thermometer reicht aus, um jedes Sonnenherz höher schlagen zu lassen. Die Mittagshitze erreicht ihren Höchststand von 31.08ºC, ehe sie am Nachmittag leicht auf 30ºC abkühlt. Die Nacht wird mit milden 27.06ºC ebenso angenehm warm ausfallen. Ende Juli ist wahrlich eine optimale Zeit, um die tropischen Nächte von Cala Rajada zu feiern.

Das Gefühl der Temperaturen

Die gefühlte Temperatur kann im Sommer oft ein treuerer Indikator für unser Wohlbefinden sein als die tatsächliche Temperatur. Für unseren Standort in Cala Rajada bedeutet dies für den heutigen Tag, dass es morgens zwar 25.37ºC, uns aber wie wohlige 25.82ºC vorkommt. Mit der Mittagssonne hebt sich auch das Thermometer auf gefühlte 32.55ºC an. Am Nachmittag fühlen wir gemäß unserer Wetterprognose immer noch hochsommerliche 31.89ºC, bevor wir uns auf eine lauwarme Nacht mit gefühlten 29.04ºC freuen dürfen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Schließlich einen Blick auf andere wichtige Wetterparameter: Der Atmosphärendruck misst stabile 1011 hPa, während die Luftfeuchtigkeit mit 49 % für eine angenehme Trockenheit sorgt. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.88m/s aus Richtung 184º und befindet sich somit in idealer Position, um für Abkühlung zu sorgen. Böen können gelegentlich mit einer Geschwindigkeit von 7.76m/s auftreten. Mit einer Wolkendecke von nur 1% ist der klare Himmel fast garantiert, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, was unseren sonnigen Tag in Cala Rajada noch perfekter macht.

Kurzum: Ein absoluter Traumtag erwartet uns heute in Cala Rajada. Ob Sie also am Strand relaxen, Land und Leute erkunden oder die boomenden Restaurants und Bars erkunden wollen - das himmlische Wetter bietet die perfekte Kulisse für Ihren perfekten Urlaubstag. Kommen Sie raus und genießen Sie die sonnenverwöhnten Landschaften von Mallorca in vollen Zügen!