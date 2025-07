Wetter Update: Sonnenverwöhnter Tag mit klarem Himmel in Palma

Palma bietet heute eine perfekte Sommeratmosphäre mit einem klaren Himmel, milden Temperaturen und einer angenehmen Brise. Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf die Wetterprognose werfen.

Temperaturprofil des Tages

Die klimatischen Bedingungen auf Mallorca erlauben es uns, auch in den heißen Sommermonaten einige Abkühlung zu genießen. Mit einer minimalen Temperatur von 24,83°C und einer maximalen von 32,24°C erreichen wir in der Tat eine angenehme Wärme ohne übermäßige Hitze. Am Morgen können wir mit 25,12°C erwarten, während die Temperaturen am Tag auf 30,99°C ansteigen werden. Am Nachmittag wird es etwas kühler mit 30,69°C, und in der Nacht können wir einen angenehmen Abend mit 26,71°C erwarten.

Das Gefühl der Temperatur

Der Faktor des "gefühlten Temperatur" spielt eine entscheidende Rolle in der Wahrnehmung des Wetters. Heute Morgen fühlt es sich mit 25,62°C ein bisschen wärmer an, während der Tag mit einer gefühltem Höchsttemperatur von 32,8°C heiß sein wird. Der Nachmittag wird leicht abkühlen mit einer gefühlten Temperatur von 32,11°C, und der Abend wird mit 27,6°C angenehm sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei 1008 hPa, was sich auf das allgemeine Wettergefühl auswirkt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 51%, was zu einem idealen Gleichgewicht führt, das weder zu trocken noch zu stickig ist. Eine weitere angenehme Überraschung ist der Wind, mit einer Geschwindigkeit von 5,37m/s aus Richtung 268º und gelegentlichen Böen von 7,1m/s. Alles in allem verspricht dieser Tag ein angenehmes Wetter unter einem klaren Himmel mit einer Wolkendecke von nur 2% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0.