Perfekt sonniges Wetter in Sóller: Der Wetterbericht für den 19. Juli 2025

Der Sommerhimmel über Sóller präsentiert sich von seiner besten Seite mit erfrischenden Temperaturen und einen strahlend klaren Himmel, ideal für alle, die den mallorquinischen Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Zögern Sie nicht, Ihr Sonnenhut hervor zu holen, denn die Wettervorhersage verspricht keine Regenwahrscheinlichkeit!

Temperaturprofil

Der heutige Tag in Sóller begrüßt uns mit einer Mindesttemperatur von angenehmen 25.26ºC und einer maximalen Hitze von 32.78ºC. Für die Frühaufsteher unter uns liegt die morgendliche Temperatur bei milden 26.15ºC, steigt im Laufe des Tages auf bis zu 32.17ºC und kühlt sich am Nachmittag auf 28.66ºC ab. Die Nachttemperaturen werden etwa 25.77ºC betragen.

Gefühlte Temperaturen

Weiter ist jedoch die gefühlte Temperatur am Morgen bei 26.15ºC , doch erreicht tagsüber ihren Höhepunkt bei 33.52ºC, bevor sie auf 30.47ºC am Nachmittag abfällt. In den späten Stunden sinkt die gefühlte Temperatur dann auf 25.89ºC ab. Eine perfekte Mischung der Wärme, um den heißen Mittag zu überstehen und gleichzeitig die kälteren Abendstunden zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bezüglich des Klimas haben wir einen Atmosphärendruck von 1008 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 45%, was uns einen klaren und trockenen Tag beschert. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von rund 3.83m/s aus Richtung 302º, mit möglichen Böen von bis zu 4.87m/s. Eine erfrischende Brise wird also für etwas Abkühlung sorgen.

Also, packen Sie Ihre Sonnencreme ein, ziehen Sie sich locker an und genießen Sie einen unvergesslichen Tag in Sóller, angesichts der optimalen Wetterbedingungen auf der wunderschönen Sonneninsel Mallorca.