Idyllisches Sommerwetter in Alcúdia erwartet

Heute erwartet uns in Alcúdia auf Mallorca ein strahlend blauer Himmel und sonnige Temperaturen. Ein wahrhaft mediterranes Sommerwetter, das dazu einlädt, die Schönheit dieser idyllischen spanischen Gemeinde in vollen Zügen zu genießen.

Temperaturen: Von warm bis heiß

Die morgendlichen Temperaturen starten bei angenehmen 26,88ºC und steigen im Laufe des Tages auf maximal 32,89ºC. Perfekt für einen Besuch des bekannten Marktes oder ein ausgiebiges Sonnenbad am Strand. Am Nachmittag erleben wir eine leichte Abkühlung auf immer noch angenehme 30,09ºC und in der Nacht sinken die Temperaturen auf 25,13ºC, was eine erfrischende Brise zum Schlafen ermöglicht.

Gefühlte Temperaturen: Sommerliche Hitze

Die gefühlten Temperaturen sind jedoch eine ganz andere Geschichte. Morgens wird es sich schon wie warme 27,93ºC anfühlen und wärmer wird es noch. Tagsüber erwartet uns ein hochsommerliches Wettergefühl mit bis zu 34,13ºC, was die ideale Temperatur für einen Besuch in der Bucht von Alcúdia ist. Der Nachmittag wird mit gefühlten 32,8ºC ebenso warm, während die Nachttemperaturen bei etwa 25,92ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Mallorca Flair

Die Durchschnittswerte für den atmosphärischen Druck und die Luftfeuchtigkeit betragen heute 1007 hPa und 45%, woraus sich eine angenehme Luftqualität ergibt. Der Wind wird voraussichtlich 6,27m/s aus Richtung 344º wehen, mit Böen bis zu 9,38m/s. Die Wolkendecke liegt bei lediglich 10%, was einen klaren Himmel verspricht, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, also lassen Sie den Regenschirm zu Hause und genießen Sie den sonnigen Tag in Alcúdia.