Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen erwartet in Cala Millor

Die Sonnenliebhaber können sich freuen: Cala Millor, das beliebte Strandparadies auf Mallorca, erwartet für den 19. Juli 2025 einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen. Es verspricht ein perfekter Tag zu werden, um die malerischen Strände und das kristallklare Wasser zu genießen.

Gemäßigte Temperaturen für einen herrlichen Strandausflug

Die Tagestemperaturen werden sich angenehm zwischen einer minimalen Temperatur von 24.86ºC am Abend und einer maximalen Temperatur von 30.86ºC am frühen Nachmittag bewegen. Ausgehend von einem sanften Morgen mit erwarteten 25.55ºC, werden die Temperaturen im Tagesverlauf steigen, den Höhepunkt am Mittag erreichen und dann zum frühen Abend hin wieder sanft ausklingen.

Thermisches Gefühl macht den Unterschied

Trotz recht moderater Temperaturen, kann das thermische Gefühl, das bisschen "Extra", das uns entweder sanfter oder intensiver fühlen lässt, den Unterschied ausmachen. In den frühen Morgenstunden erwartet uns ein thermisches Gefühl von ca. 26.17ºC. Dieses steigert sich mit der vollen Glut der Sonne am Nachmittag auf eine gefühlte Temperatur von 32.39ºC, kühlt zum Abend hin aber dann wieder auf angenehme 25.62ºC herunter.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - in perfekter Harmonie

Auch die anderen meteorologischen Elemente zeigen sich von ihrer besten Seite. Ein angenehmer Atmosphärendruck von 1007 hPa, kombiniert mit einer Luftfeuchtigkeit von 50%, bietet ein perfekt ausgeglichenes Klima. Der Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 5.05m/s weht und in Böen bis zu 8.56m/s erreicht, sorgt für eine angenehme Meeresbrise. Mit einer Wolkendecke von nur 2% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, steht einem sonnenreichen Tag unter freiem Himmel nichts im Wege.

Wir wünschen allen Einwohnern und Besuchern von Cala Millor einen wundervollen und sonnigen Tag.