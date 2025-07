Port d'Andratx erfreut sich am 19. Juli eines klaren Himmels

Herzlich willkommen, liebe Wetterbegeisterte! Heute werfen wir einen Blick auf das für den 19. Juli vorhergesagte Wetter in dem wunderschönen Port d'Andratx auf Mallorca. Der Himmel präsentiert sich klar, die Sonne in ihrer vollen Macht und Pracht, ideal, um die idyllischen Landschaften und die herrliche Meeresbrise zu genießen. Besser könnte man sich das typische Mittelmeerklima im Hochsommer kaum vorstellen.

Temperaturverlauf durch den Tag

Wie eine sanfte Meeresbrise streicht die Morgentemperatur mit angenehmen 26,76ºC über die Insel. Mit dem Voranschreiten des Tages steigt das Thermometer kontinuierlich an und erreicht einen Höchstwert von 28,49ºC. Im Laufe des Nachmittags ist eine leichte Abkühlung auf 27,95ºC zu verzeichnen, gefolgt von einer erfrischend kühleren Nachttemperatur von 26,94ºC. Durchgängig bietet der Tag somit ideale Bedingungen, um die vielen Facetten, die Port d'Andratx zu bieten hat, voll auszukosten.

Gefühlte Temperaturen

Was wir fühlen, ist oft wichtiger, als was tatsächlich ist - und dies gilt auch für die Temperaturen. Unsere Haut wird morgens eine etwas höhere Temperatur von 29,06ºC wahrnehmen, was ein sanftes Erwachen mit der aufgehenden Sonne verspricht. Tagsüber wird uns der Thermometerstand auf bis zu 30,81ºC hinaufführen, ein perfekter Anlass für einen Sprung ins kühle Nass. Spätestens am Nachmittag werden wir den Höhepunkt der Thermalsensation mit 30,83ºC erreichen, ehe wir uns in eine etwas kühlere und angenehme Nacht verabschieden, in der die Temperatur auf gefühlte 28,92ºC fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum vollständigen meteorologischen Bild gehören auch Details wie Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind. Der Atmosphärendruck liegt bei 1008 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit bei moderaten 67%. Für alle Segelbegeisterten und Wassersportler: Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,91 m/s aus Richtung 135º. In Böen sind sogar 9,16 m/s möglich. Ein weiteres, kleines, aber feines Detail: Bei einer Wolkendecke von nur 4% ist ein klarer Sternenhimmel fast garantiert und die Chance auf Regen beträgt Null.

Kurzum, ein herrlicher Tag zum Genießen steht uns in Port d'Andratx bevor. Wie immer empfehlen wir, eine ausreichende Menge Wasser zu sich zu nehmen und sich vor der intensiven Sonnenstrahlung zu schützen. Bis zum nächsten Wetterbericht und einen wunderbaren Tag auf unserer schönen Insel Mallorca!