Das Wetter in Santanyí am 19. Juli 2025: Klarer Himmel und warme Temperaturen erwartet

Ein prächtiger Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Santanyí auf Mallorca diesen 19. Juli 2025. Mit klarem Himmel und einem Temperaturbereich von 25.69ºC am kühlen Morgen bis zu einer Spitze von 30.98ºC am Nachmittag, wird es ein perfekter Tag, um die natürlichen Schönheiten der Insel zu genießen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.6m/s in Richtung 258º und es gibt keinen Regen in der Vorhersage, mit nur einer minimalen Wolkendecke von 2%.

Temperaturen im Detail Wir beginnen den Tag mit milden Temperaturen zu Beginn des Tages bei 25.69ºC. Während die Sonne aufgeht, steigt das Quecksilber auf 30.44ºC zur Tagesmitte. Der Nachmittag bleibt warm mit dem Thermometer, das 30.7ºC zeigt. Die Temperaturen fallen leicht nach Sonnenuntergang, die Nachttemperatur wird auf 26.04ºC erwartet. Gefühlte Temperaturen Das Thermometer kann die wahre Geschichte über das mallorquinische Wetter nicht immer erzählen. Deswegen betrachten wir auch die gefühlte Temperatur. Am Morgen fühlt es sich eher wie 26.4ºC an, tagsüber aufgrund der Sonneneinstrahlung eher wie 32.65ºC und nachmittags wie 32.51ºC. Während der kühleren Nachtstunden ist das gefühlte und das gemessene Thermometer bei 26.04ºC gleich. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird bei 1007 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit beträgt gemäßigte 55%. Dies verspricht ein angenehmes Klima ohne zu große Schwüle. Was den Wind betrifft, so weht er mit einer Geschwindigkeit von 8.6m/s aus Richtung 258º und könnte in Böen bis zu 10.43m/s erreichen. Erleben Sie den klaren Himmel in Santanyí am 19. Juli 2025, genießen Sie die Sonne und das angenehme mediterrane Wetter, das Mallorca zu bieten hat. Bleiben Sie sicher und vergessen Sie nicht, Sonnencreme aufzutragen!