Strahlender Himmel und angenehme Temperaturen erwarten Santa Ponsa am 19. Juli 2025

Im Herzen des Sommers bietet Santa Ponsa auf der idyllischen Insel Mallorca einen klaren Himmel und eine Wetterlage, die ideal für Urlauber und Einheimische ist. Der 19. Juli 2025 ist keine Ausnahme, mit Temperaturen, die in den angenehmen Bereich fallen und ein Wetterbild, das praktisch keine Überraschungen birgt. Hier ist Ihr umfassender Wetterbericht.

Temperaturen lassen Sommerliebhaber jubeln

Es erwartet uns eine typisch sommerliche Wetterlage mit Temperaturen, die zwischen 25,59ºC und 29,91ºC schwanken. Bereits der Morgen verspricht mit erwärmenden 25,71ºC einen angenehmen Start in den Tag. Der Höhepunkt wird am Tag mit erquickenden 29,71ºC erreicht, bevor die Temperaturen am Nachmittag auf immer noch warme 29,08ºC sinken. Milder wird es dann in der Nacht, wenn das Thermometer auf behagliche 26,67ºC absinkt.

Das Thermometer belügt uns nicht: So fühlt sich der Tag an

Wir alle wissen, das wahre Geheimnis steckt im gefühlten Temperatur! Morgens wird es sich ein bisschen wärmer anfühlen als es tatsächlich ist, mit etwa 26.4ºC. Im Tagesverlauf wird sich die Hitze mit 31,92ºC bemerkbar machen, bevor sie am Nachmittag auf komfortable 31,65ºC abfällt. Und wenn die Sonne untergeht, können Sie sich auf eine gefühlte Temperatur von 28,18ºC freuen.

Der Himmel erzählt: Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt moderate 1008 hPa, während die Luftfeuchtigkeit mit 58% für ein angenehmes Sommerklima sorgt. Eine leichte Brise wird vom Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,53m/s aus Richtung 292º angeboten. Gelegentliche Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 6,31m/s erreichen. Die Wolkendecke hält sich mit geringen 3% deutlich zurück und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt glücklicherweise bei 0. Genießen Sie einen strahlenden Sommertag in Santa Ponsa. Die Sonne scheint, die Winde sind mild und das weiße Gold der Insel strahlt in der Mittelmeersonne. Es könnte kaum einen besseren Tag geben, um die natürliche Schönheit dieses mallorquinischen Inselparadieses zu erleben.