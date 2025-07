Ein Sonnenbad nehmen in Cala Rajada: Klare Himmel, sonnige Maximal-Temperaturen, und sanfte Brise erwartet

Wer heute, am 19. Juli 2025, einen Tag an den Stränden von Cala Rajada, Mallorca, plant, darf sich auf bestes Urlaubs-Wetter freuen. Bei leichter bis mäßiger Bewölkung lacht die Sonne über dem beliebten Ferienort und lässt die Quecksilbersäule deutlich über die 30-Grad-Marke klettern. Der Himmel präsentiert sich in zartem Sommerblau, die Atmosphäre ist klar und der Wind weht sanft über die Küstenlandschaft.

Temperaturschwankungen: Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht Frühaufsteher können sich auf angenehme 26.09ºC freuen, ideal für einen frühen Strandspaziergang. Im Laufe des Tages wird es warum, und wir erwarten bei einer Maximaltemperatur von 30.3ºC echte Strandwetter. Zum Sonnenuntergang gibt die Natur noch etwas nach und präsentiert uns ein angenehmes 27.73ºC für ein romantischen Abendessen unter freiem Himmel. Und auch die Nacht gestaltet sich mild, mit einer Minimaltemperatur von 25.01ºC – eine angenehme Temperatur, um Ihren Urlaubstag bei einem Glas Sangria ausklingen zu lassen. Gefühlte Temperaturen: Sommerhitze trifft auf sanftes Meeresbrisen Dennoch, wer sich über den Tag auf der Insel bewegt, wird feststellen: Die Temperatur ist die eine Sache, das Gefühl eine andere. Insbesondere während der Mittagszeit, wenn die Sonne auf das Land strahlt, kann sich das Thermometer durchaus nach 32.19ºC anfühlen. Glücklicherweise wird uns die leichte Meeresbrise erfrischen. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 30.15ºC ab und in der Nacht mildert diese auf angenehmeren 25.81ºC ab. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein harmonisches Symphonie Ein guter Tag im Paradies! Aber Mallorcas Wetter wäre nicht vollständig ohne die sanfte Brise, die die Insel umarmt. Den Strandliebhabern erwartet ein leichter Wind von 7.11m/s aus der Richtung 319º, mit Böen von 9.09m/s. Ein Anzeichen, dass die Seebäder im Playa de Cala Agulla eine willkommene Erfrischung anbieten könnten. Atmosphärendruck beträgt 1007 hPa und die Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei 55 - ideal für einen Ausflug in die charmante Altstadt oder ein entspanntes Picknick im spanischen Stil an der malerischen Küste. Mit einer Wolkenbedeckung von nur 3% und keiner Regenwahrscheinlichtkeit, ist dies der perfekte Tag, um das Strandleben zu genießen, die vibrierende mediterrane Umgebung zu begrüßen und die magische Inselatmosphäre von Mallorca voll und ganz zu genießen.