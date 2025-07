Ein sonniger Traumtag: super Wetterbedingungen in Palma am 22. Juli 2025!

Ein eindrucksvolles Wetterphänomen erwartet uns heute in Palma auf der traumhaften Insel Mallorca. Mit optimalem Sonnenschein, wohl dosierter Windbrise und geringer Regenwahrscheinlichkeit bietet das Wetter ideale Bedingungen für alle Outdoor-Begeisterten. Sei es ein Spaziergang entlang der charmanten Altstadtgassen oder ein erfrischendes Bad im türkisfarbenen Meer, diese Wettervorhersage verspricht einen unvergesslichen Tag.

Ausgiebige Sonnenstrahlen: die Temperaturwerte

Heute werden wir uns auf eine Mindesttemperatur von 22.44ºC am Morgen und eine maximale Temperatur von 31.47ºC zur Mittagszeit einstellen dürfen. Die Temperaturen sinken am Nachmittag leicht auf 28.41ºC ab, bieten jedoch immer noch optimale Bedingungen um das Freizeitangebot der Insel zu genießen. Spät in den Abend hinein erhalten wir gemäßigte 24.6ºC, die bei einem nächtlichen Spaziergang entlang der Küste eine willkommene Abkühlung darstellen dürften.

Hautnahes Wärmegefühl: gefühlte Temperaturen

Gefühlte Temperaturen sind immer ein maßgeblicher Indikator, wenn es darum geht, wie wir das Wetter tatsächlich wahrnehmen. Unser Thermometer berichtet, dass es uns morgens bei 22.9ºC angenehm warm vorkommen wird. Bei einer gefühlten Temperatur von bis zu 31.38ºC tagsüber sollten wir nicht vergessen, uns gut mit Sonnenschutz einzucremen. Der Nachmittag verspricht mit 29.35ºC ein sanftes Wärmegefühl, und in der Nacht werden wir es bei 24.94ºC als angenehm weich empfinden.

Günstige Atmosphärenwerte: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wie sieht es mit den anderen Wetterbedingungen aus, fragen Sie sich sicherlich gewiss? Heute dürfen wir uns auf einen günstigen Atmosphärendruck von 1017 hPa freuen, begleitet von einer relativ geringen Luftfeuchtigkeitsrate von 39%. Dabei sorgt eine sanfte Windgeschwindigkeit von 5.38m/s in südlicher Richtung für das gewisse Etwas. Böen von bis zu 5m/s sollten kein Grund zur Sorge sein. Die Wolkendecke ist fast nicht vorhanden mit einer Bedeckung von lediglich 1% und die Regenwahrscheinlichkeit ist gleich null. Alles in allem ein Tag, an dem sich das Wetter von seiner besten Seite zeigt!